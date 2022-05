Las Toscas: Desarrollo de la piscicultura en “Cría de Pacú”

En un trabajo en conjunto de las secretarías de Producción, obras públicas y servicios públicos de la municipalidad de Las Toscas, comenzaron los trabajos de excavación para las piletas donde se van a realizar la cría de Pacú, una especie que es propicia para la reproducción en estanque y a la vez tiene un alto nivel de consumo.

El objetivo del desarrollo de esta actividad es que sirva a modo de escuela experimental, y despierte la inquietud de generar una nueva salida de producción para los emprendedores.

En nuestro país, sólo el pacú, es encontrado en forma natural en las aguas continentales. El desarrollo de las tecnologías de cultivo a nivel experimental para esta especie se inició a partir de 1991. En la actualidad, se realizan cultivos de tipo experimental y piloto comercial en las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Santa Fe, con diferentes modalidades y resultados.

No existe hasta el momento producción efectiva que llegue al mercado del país. Las condiciones climáticas son favorables para la recría y engorde de pacú en cautiverio. Se distribuye en la cuenca, río Paraná medio e inferior, río de la Plata, río Paraguay superior o medio. Es un pez de alimentación omnívoro, (de origen animal o vegetal) con tendencia hacia herbívora a frugívora, en ambientes naturales pueden desarrollarse hasta 8kg. de peso. Por tratarse de un pez migratorio, su captura es estacional, provocando un desabastecimiento en los mercados para el consumo.

La cría controlada puede brindar este producto durante todo el año, de tamaño uniforme con peso de 1.100gr a 1.200gr. en tiempos que no superen los 14 meses de cultivo, dependiendo de las temperaturas ambientales existentes, modalidad del cultivo, densidad de siembra y calidad de la alimentación.

La naturaleza de los suelos utilizados para la construcción de estanques es un factor importante por algunos problemas que puede surgir a) filtraciones por exceso de arcilla, no son convenientes por la aparición de grietas en el suelo. b) suelos con alto contenido de arena no son aconsejables por el alto grado de infiltración. Lo considerado más aceptable para la construcción del estanque es un suelo con un contenido de un 35 a un 60% de arcilla y no más de un 30% de arena.

Los estanques son ambientes acuáticos que pueden ser utilizados para criar peces. Para escoger el lugar donde se desarrollará un proyecto de piscicultura se deberá tener en cuenta principalmente cantidad, calidad del agua y la topografía y tipo de suelo, estos factores deben ser profundamente analizados antes de la construcción del vivero. En lo posible deberá lograrse el desagote por gravedad. Los mejores suelos para la construcción de estanques son los arcillosos, generalmente ubicados en lugares bajos, fáciles de excavar e impermeables. Para los cultivos semi-intensivos, es importante que el agua tenga contacto con el fondo del vivero, no debe tener revestimientos (plástico, etc.).

Temperatura: Es uno de los factores más importantes de los fenómenos biológicos existentes en un estanque. Todas las actividades fisiológicas de los peces (respiración, digestión, excreción, alimentación, movimientos) están íntimamente ligadas a la temperatura del agua. Cuanto más alta es la temperatura, mayor es la actividad de los peces, consecuentemente mayor consumo de oxígeno. Se debe controlar este parámetro, por su importancia, en forma permanente con un registro por la mañana y uno por la tarde. Es conveniente determinar la temperatura a varias profundidades. En nuestra región las temperaturas de invierno suelen ser sensiblemente bajas en algunas oportunidades, razón por lo cual es conveniente profundizar los estanques a 1,50 m. La temperatura considerada óptima es entre 22 y 28CÀ, menos de 15ÀC los peces pierden el apetito. Menos de 10 C° corren serios riesgos de supervivencia.

Cuando el agua presenta una coloración verdosa es la más indicada para la cría de peces, esto demuestra que contiene los elementos básicos para el mantenimiento de la vida acuática. El color verde azulado nos esta indicando también una buena producción de fitoplancton. Las aguas cristalinas transparentes nos indican una baja productividad y deben ser corregidas a través de abonos.

Etapas de cría: Reproducción Desove Incubación Larvicultura Alevinaje y recría Terminación o engorde. Las etapas de reproducción, desove, incubación y larvicultura ocurren generalmente en los ambientes especializados, como las estaciones de piscicultura preparadas para este fin. A partir de la pos-larve se inicia el alevinaje. La recría comienza cuando el pez pequeño comienza a alimentarse como un adulto. Cuando el pez nace del huevo es llamado larva. En esta etapa de su vida se alimenta de su saco vitelino que es la reserva de alimento. El punto crítico de su vida es cuando comienza a alimentarse por sus propios medios en la etapa de pos-larva, si no encuentra alimentos en el medio acuático que se desenvuelve le produce la muerte.