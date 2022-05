Crisis cambiaria en el horizonte

Más inflación implica suba de tasas, pasivos monetarios en suba y reservas en baja. Un escenario óptimo para que el dólar suba a $ 300.

Por Salvador Di Stefano

¿Salió el índice de inflación?

. – El 6% de inflación demuestra que estamos en un proceso de alta inflación, el cual se repetiría en los meses siguientes, ya que la dinámica de escasez de inversiones, baja productividad y aumento de costos dominan la escena.

¿Me lo explicás mejor?

. – Un año atrás el dólar mayorista subía el ritmo del 1% mensual, mientras que hoy estamos actualizando el dólar a un primo del 4% mensual. Sin incremento de productividad, todo pasará a precio.

¿Energía?

. – Lo mismo, el año pasado teníamos los precios de la energía congelados, este año vamos a un proceso de deshielo que implica mayores aumentos, esto impacta directamente en los costos. En el caso del combustible tenemos un mix de suba de precios más desabastecimiento, lo que provoca un corte de la cadena de suministros e impulsan a la suba los precios.

¿Alimentos?

. – Para muestra traemos a escena un solo botón, la carne no para de aumentar, la escasez de oferta por un cambio en la forma de alimentar el ganado potenciará a la suba los precios en los próximos meses. Pasamos de un engorde a corral que se termina en 120 días, a engorde a pradera que se termina más allá de los 15 meses, esto hace que el flujo de llegada de cabezas terminadas al mercado se posponga en el tiempo, la oferta baja a un ritmo más rápido que la demanda y esto produce un lógico aumento de precios.

Energía, tipo de cambio y alimentos explican la suba

. – A eso le tenés que sumar la falta de inversión, menos productos ofertados y una mayor oferta de billetes en el mercado hacen que los precios vuelen. Recordemos que, en los últimos 4 trimestres, se emitieron $ 2.114.712 millones y que la oferta de bienes creció muy poco en la economía. El resultado es una inflación del 58% anual y los precios seguirán subiendo. Inflación proyectada 2022 en el Informe Privado.

¿Qué sucede con la tasa de interés?

. – El aumento de la tasa de interés potencia los problemas, la tasa de política monetaria subió al 49% anual, esto implica que a un año vista aumentarán en este nivel o mucho más los pasivos del Banco Central.

¿Por qué más del 49%?

. – Porque el Banco Central capitaliza los intereses, esto implica que se está armando una bola de nieve de gran magnitud que implicaría un pasivo enorme del Banco Central. Si las reservas no aumentan en igual magnitud, el valor de los dólares alternativos habrá que buscarlo en niveles superiores a $ 300 para fin de año.

Esto implica que habrá que recalcular las metas con el FMI

– Como dice la gallega del GPS, recalculando. El endeudamiento del Banco Central se ubica en torno de los $5.300.000 millones, con el aumento de la tasa de política monetaria sumado a la absorción de más pesos que se van a emitir, tendríamos que pensar a un año vista que estos pasivos van a ubicarse por encima de los $ 10.000.000 millones. Si a esto le sumamos la base monetaria, que podría ubicarse en torno del $ 4.500.000 en un escenario moderadamente optimista, tendremos pasivos monetarios en torno de los $ 14.500.000 millones. Para que el dólar a un año vista tenga un valor de $ 300, las reservas deberían ubicarse en torno de los U$S 48.333 millones, y hoy están en U$S 41.341 millones, y no aumentan.

¿Vos decís que los dólares alternativos estarán a más de $ 300 para fin de año?

. – Con esta crisis política más la alta demanda de dólares para importar, y pocas exportaciones a la vista, todo hace presumir un escenario de dólar a la suba, y se rompe el mito del dólar blue que no supera el nivel de los $ 220.

¿Lo ves en lo inmediato?

. – No hace falta repetirlo, pero lo vamos a decir igual. El cronograma de vencimientos impositivos no nos permite que suba en los próximos 60 días, pero, pasado el 15 de julio, viene una suba en precios muy importante.

El presidente dice que en el segundo semestre viene lo mejor

. – Está muy acertado, lo que no dijo qué es lo mejor para los que compraron dólares.