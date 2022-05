Las Toscas: Desmienten acusaciones del Polo Obrero

El intendente del gobierno de la ciudad de Las Toscas, Leandro Chamorro desmintió las acusaciones del movimiento piquetero “Polo Obrero”.

El reclamo de este grupo de manifestantes era puntualmente una reunión con el Intendente Leandro Chamorro para solicitarle información sobre el despido de trabajadores eventuales, programas de ayudas sociales y económicas para comedores barriales, merenderos y viviendas.

El Intendente Chamorro desmiente totalmente los dichos que lo acusan de no querer atender al Polo Obrero: “Primero aclarar que las cuestiones de índole económicas, inflacionarias y desequilibrio social no son un problema de los Presidentes comunales o de los Intendentes, no los podemos resolver, no está contemplado en nuestra tarea. Y con respecto a que no los quise atender, es mentira, los atendieron mis secretarios y a través de ellos, les pedí las notas correspondientes”.

En particular, con los reclamos del Polo Obrero, el Intendente dijo: “ellos están pidiendo cuestiones que no están al alcance nuestro, que no nos compete”. Y aclaro que no le molesta que reclamen, pero sí que mientan con respecto a lo que dicen de los comedores: “es mentira, nosotros desde el municipio atendemos 11 comedores, en su mayoría con fondos propios, comen más de 700 chicos y están bien atendidos”.

Para finalizar, Chamorro solicito a los periodistas que investiguen y pregunten a la comunidad como ven estos tipos de reclamos.