El gobierno nacional rumbo a un peligroso desfiladero

La última intervención pública de la Vicepresidente de la Nación Cristina Fernández, humillando hasta el oprobio al Presidente de la Nación Alberto Fernández – quien ya no puede disimular física ni anímicamente las consecuencias de semejante desgaste – somete a la población a un nivel de incertidumbre tal, que el Establishment económico y financiero decodifica enviando mensajes de alerta al “mercado”, que actúa de manera precautoria protegiéndose con aumentos de precios que a su vez acentúan la inflación, cuyos índices ya nadie podrá pronosticar.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Perotti y su máximo desafío: no quedar en Wikipedia con solo 4 años para el peronismo en el poder.

La oposición celebró que al menos el anteúltimo discurso ante la Asamblea Legislativa de Omar Perotti, no tuvo la contundencia admonitoria del parlamento inaugural de su mandato. Pero la línea bisectriz política trazada por el Gobernador aquel 11 de diciembre del 2019 se mantiene inalterable: llevar adelante su gestión a pesar de la legislatura.

El Gobernador creó su línea interna Hacemos Santa Fe para prohijar a sus propios candidatos territoriales en las elecciones del año que viene, pero básicamente a los fines de arropar a quien dispute en el nombre de su gestión la sucesión en la interna peronista (porque no creemos que el Gobernador vaya a ir por afuera del Frente de Todos, o como se llamare el año que viene).

Roberto Mirabella, creemos, es el apuntado para ser consagrado pre candidato a Gobernador de Hacemos Santa Fe; ¿podría llegarse a una negociación con Marcelo Lewandowski como ocurriera el año pasado en las listas nacionales?. Nadie lo sabe. ¿Por qué habría de hacerlo Perotti?. En todos casos estaría ventilando la debilidad de su auto percibida destacada gestión (no tenemos encuestas que muestren lo contrario) al no poder imponer a un precandidato de su propio riñón.

En el “rossismo” están convencidos de que la Casa Gris no fue ajena a la movida rupturista de las diputadas Kirchner – cristinistas Matilde Bruera y Paola Bravo para mostrarle el rigor del castigo a Leandro “Kiko” Busatto, toda vez que su jefe político Agustín Rossi (severamente enfrentado con Omar Perotti) se acercó al Presidente Alberto Fernández y eso es anatema para El Patria. Busatto, aspirante a competir por la gobernación, no ahorra epítetos negativos hacia Perotti, a tal punto que por poco no lo deja al senador “Pipi” Traferri como un leal.

En no pocos sectores del peronismo presienten que sólo un gran yerro de la oposición (que el socialismo, el PRO, o algún sector radical armen por afuera, por ejemplo) podría seguir manteniéndolos en el poder; pero a su vez lidian con un dilema ya casi existencial: ¿para qué volver a ganar con Perotti si seguirían excluidos del poder? (faltase nomás que dijeran: “con Bonfatti y Lifschitz estábamos mejor”).

De tal manera que las listas de diputados seguramente proliferarán para el “sálvese quien pueda”; mientras que los senadores más que nunca “harán la suya”, toda vez que tienen vida propia allende la Casa Gris.

Roberto Mirabella no dio su voto favorable al tratamiento en comisiones del proyecto de boleta única de papel: “yo no voté negativamente un proyecto, porque no había un solo proyecto sobre la boleta única, eran ocho, y no iba a permitir que nos lleven de atropellada como ganado en el campo, con el discurso de mejorar la democracia. Estoy dispuesto a avanzar y acordar entre todas las fuerzas políticas lo mejor para nuestra democracia, y si la boleta única es una herramienta válida bienvenida sea, pero no de esta manera”, justificó ante nuestro Diario el diputado nacional rafaelino.

Pullaro: el primer precandidato a Gobernador del futuro Frente Santafesino

Maximiliano Pullaro tuvo su jornada gloriosa el sábado en el camping del sindicato UPCN, cuando junto con Martín Lousteau (quien aprovechó para lanzar su candidatura a jefe de gobierno porteño) que convocó al Primer Encuentro Nacional de su sector Evolución, reunieron a mas de tres mil personas, muchísimas de las cuales llegaron desde pueblos y ciudades de la Provincia invitadas por los referentes del “pullarismo”.

Lousteau junto al diputado nacional Rodrigo De Loredo, precandidato a Gobernador de Córdoba por Evolución y Martín Tetaz, referencia mediática e intelectual con proyección nacional, y el presidente de la UCR santafesina Felipe Michlig, bendijo oficialmente a Pullaro ante la vitoreante multitud como “el futuro Gobernador de la Provincia de Santa Fe”.

Horas más tarde del apoteótico acto en Colastiné, comenzó a circular por whatsapp y redes sociales un enigmático video – ¿de campaña? – de Juntos por el Cambio con la voz en off de Carolina Losada. ¿Pasamos del “fotismo” al “videísmo”?. El propio Pullaro había admitido en el acto ante nuestra consulta, que seguramente habría internas “ordenadas” dentro del radicalismo.

Los socialistas comienzan a correr el telón

A su manera, con el sigilo que los caracteriza, el socialismo comienza a correr el velo de sus intenciones proselitistas. Este sábado, también en esta capital, volvieron a mostrar una nueva diapositiva de la unidad partidaria, dentro del marco de un congreso partidario para modificar aspectos de la Carta Orgánica.

El secretario general Enrique Estévez no quiso explayarse ante nuestro Diario sobre candidaturas, pero dejó en claro que el socialismo competirá en todas las categorías, incluido a Gobernador; “queremos recuperar el poder” se entusiasmó. “Por dentro del frente que se arme”, suplementó ante nuestra inmediata repregunta.

Un dato no menor: al acto de cierre concurrió el intendente de esta capital Emilio Jatón.

Granata en escena mientras cavila candidatura

La diputada provincial Amalia Granata movió el avispero al presentar un proyecto de ley de Servicio Cívico Obligatorio de la Provincia de Santa Fe, “dirigido a los jóvenes domiciliados o residentes en la Provincia de Santa Fe en los términos, con las finalidades, modalidades y condiciones de esta ley”; iniciativa que difícilmente sea tratada, por considerarse una cuestión de materia nacional y, como opina el abogado constitucionalista Domingo Rondina: “totalmente inconstitucional”.

Sin ánimo de escandalizar a nuestros estragados lectores, no perdamos de vista lo que subtitula el Diario La Nación sobre el Covid: “los especialistas consideran que hay un sub registro de los contagios; los cambios en los requisitos para hisoparse, la confusión con otros virus respiratorios, y la levedad de los cuadros, son algunas de las causas; los expertos piden una mayor vigilancia epidemiológica y reforzar la campaña de vacunación”.