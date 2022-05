Las reservas no crecen por la trampa del cepo

Llegan dólares del exterior, pero ingresan vía dólares alternativos. Las reservas no tienen mira de lograr una gran suba. El diseño del plan económico no invita a invertir y se consolida un escenario de estanflación. ¿Cuándo sube el dólar?

Por Salvador Di Stefano

Analista económico y financiero

¿Cómo vienen las reservas?

. – Suben muy lentamente, lo que sucede es que el gobierno cayó en la propia trampa del cepo. Quien desea invertir en Argentina, no va a traer los dólares por el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) a $ 116,0 cuando puede ingresarlo a $ 206 por el Dólar Contado con Liquidación.

¿Vos decís que está ofertado el dólar CCL?

. – Correcto, como es la guía del mercado, al estar ofertado el dólar Contado Con Liquidación esto influye significativamente en la cotización del dólar blue, que por el momento está muy tranquilo.

¿Qué deberíamos ver para que suba el dólar blue?

. – En primer lugar, que se desmadre el dólar Contado Con Liquidación, algo que hoy no ocurre, en segundo lugar, una emisión desenfrenada y, en tercer lugar, excedente de pesos en los actores de mercado. En la actual coyuntura nada de eso sucede, por ende, el mercado del dólar seguirá en su recorrido lateral.

¿La Tesorería está sacando pesos del mercado?

. – Es una aspiradora de fondos, en mayo podría ir en busca de $ 900.000 millones, y tal vez algo más se lleve. Está convalidando tasas superiores al 50% anual a 180 días y esto incide en la liquidez de plaza. Los bancos oficiales están comprando bonos y contribuyen a secar el mercado de pesos.

¿Tenés los datos financieros al 30 de abril?

. – Como no. Las reservas se ubican en U$S 42.007 millones, estamos pidiendo la hora. La deuda del Banco Central medida en dólares suma U$S 45.544 millones, cuando esto sucede es peligroso, porque estamos forzando la marcha.

¿Cómo está la relación base monetaria versus deuda del BCRA?

. – Te lo expongo en números, la base monetaria es de $ 3.509.534 millones y la deuda en pesos del BCRA (leliq más pases) de $ 5.251.780 millones. Cuando esto ocurre hay un problema en puerta. El excedente de liquidez del sistema lo absorbe el propio Banco Central y paga tasas del 47% anual, es como esconder la tierra debajo de la alfombra.

¿Cuál sería el dólar de equilibrio?

. – Si tomamos las reservas, que están en U$S 42.007 millones, y los pasivos monetarios totales que suman $ 8.761.314 millones, el dólar de equilibrio se ubica en $ 208,6.

¿Cómo ves a los dólares alternativos?

. – Tanto el dólar blue, Bolsa o CCL, están a precios atractivos. Hay que tener en cuenta que el dólar solidario se ubica en $ 200 y el dólar de equilibrio en $ 208, los dólares alternativos están cotizando entre ambos valores, creemos que es un precio de súper oferta pensando en los valores que podría tener a fin de año.

¿Alguna estimación?

. – Ampliaremos en los Informes Privados, también mostraremos los depósitos y préstamos del sistema financiero.

¿Cómo viene la inflación?

. – Creo que nos están haciendo precio. En el año 2021 el tipo de cambio subía el 1,0% y la inflación se ubicaba en torno del 3,5% anual. Hoy con una suba del tipo de cambio del 3,9% en el mes de abril, si tenemos una inflación del 6% nos están haciendo precio.

¿Cómo ves la evolución de la inflación?

. – Creo que vamos a sostener por mucho tiempo un piso del 4,0% mensual. Argentina no es competitiva para exportar, no hay inversión, no aumenta la productividad y la suba de los gastos de estructura e insumos impactan sobre los costos unitarios, esto nos lleva a que todos los meses reformulemos listas de precios y la inflación sea recurrentemente cada vez más elevada.

¿Subió la tasa en Estados Unidos?

. – Esto impacta dramáticamente sobre la cotización de las acciones americanas. Las empresas en Estados Unidos están muy endeudadas, por ende, esto afectará las ganancias empresariales. Por otro lado, el valor de una empresa en bolsa se obtiene por la proyección de los flujos de fondos futuros, descontados una tasa de interés. Si sube la tasa de interés los flujos se descuentan con una mayor quita y esto impacta en el valor de la empresa y por ende en la cotización de las acciones.

¿Cómo ves a Brasil?

. – Con una inflación de dos dígitos y la tasa de corto plazo en el 12,75% anual. Por ahora el real se devalúa muy poco y volvió a los niveles superiores a 5 por dólar. La carrera presidencial en Brasil le pone más ruido a la economía, el ganador se va a develar el 2 de octubre y seguramente tendrá impacto en la economía local. Por ahora y solo por ahora, lidera Lula, pero está creciendo Bolsonaro, veremos qué sucede.

Conclusiones

. – Seguimos en un escenario de escasez de dólares en las reservas del Banco Central. Están ingresando inversiones por el mercado de los dólares alternativos, por ello el dólar blue sigue muy tranquilo.

. – La Tesorería se está financiando en el mercado de capitales y, al no recurrir a la emisión, deja sin combustible a la suba del dólar.

. – La larga lista de vencimientos impositivos entre mayo y julio le ponen un techo transitorio al dólar blue.

. – La suba de tasas en Estados Unidos generaría impacto negativo en los índices bursátiles de ese país y en las monedas de la región. Esperemos que no pase a mayores.

. – La crisis en el seno de la coalición oficialista lleva mucho ruido a la economía, pero por ahora, y solo por ahora, el ingreso de dólares de la cosecha, más la recaudación de impuestos, le dan una bocanada de aire fresco a la Tesorería. Para el segundo semestre ajustarse el cinturón, porque el dólar podría despegar buscando viajar a una altitud mayor a la actual.