Hechos policiales en Las Toscas, Villa Ocampo y Villa Guillermina

LAS TOSCAS : “HURTO CALIFICADO”

Fecha 29-04-2022 – Personal de la Comisaria V UR IX, recepciono denuncia a un hombre de 25 años de edad, domiciliado en Zona Rural – Basail, mismo adujo que en horas de la madrugada de fecha 29/04/22 persona/s ignorada/s le sustrajeron su motocicleta HONDA CG TITAN 150 ESD COLOR ROJA, año 2013. De investigaciones llevadas a cabo por personal de esa UOP, dos menores de 17 años de edad y dos menores de 15 años de edad.

Se dio conocimiento y cambio de competencia al Juzgado en lo Penal Juvenil a cargo de la Dra. Griselda Delbon de la ciudad de Reconquista, a quien consultado dispuso que se les recepcione S.I.O., a los menores punibles (17 años) en presencia de sus progenitores, atribuyéndole el hecho en marras y en tanto los menores no punibles (15 años) se les recepciones declaración informativa en presencia de su progenitores y se de intervención a la Subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia, una vez finalizado se haga entrega bajo guarda y responsabilidad de sus progenitores. Medida que se cumplimentó debidamente. Se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta HONDA CG TITAN 150 ESD COLOR ROJA.

VILLA OCAMPO: DAÑO, LESIONES LEVES DOLOSAS Y AMENAZA

Fecha 30/04/22 – Siendo las 21:50 horas, personal de la Comisaria IV UR IX, recepciono denuncia a una mujer de 56 años de edad, domiciliada en Bª Juan Peron de esa, Quien Manifesto que su pareja, llega corriendo aduciendo que su vecino y un desconocido le pidieron plata, como no tenía intentan agredirlo físicamente y este se defiende dando una puñalada en el brazo a uno de estos masculinos, luego fue corriendo hacia la vivienda en donde se encerró junto a su pareja; a posterior los dos masculinos querían ingresar a la vivienda provocando daño en la puerta de ingreso, no logrando ingresar debido a que hermana de su vecino lo fue a buscar amenazando a denunciante con que no salga mañana porque va ser peor y que no denuncie. En el momento del arribo policial personal de SIES 107 ya había trasladado a un masculino al hospital con una herida cortante para que sea examinado por médico en turno. Posteriormente llaman del SAMCO local donde estaba siendo asistido el ciudadano participe del hecho, porque se encontraba en estado de nerviosismo. Se recepciono entrevista a testigo, un hombre de 43 años, con domicilio en Barrio Juan Peron esta, quien ratifico dichos de denunciante, e hizo entrega de una navaja de cabo de madera color negro, en el cual figura el nombre AMAZONA, y en su hoja la marca TRAMONTINA, Se dio conocimiento a fiscal en turno Dr. JUAN CARLOS KOGUC, Mismo dispuso que se cite y atribuya a ciudadano (herido) el ilícito de marras.

VILLA OCAMPO : JONATAN GOMEZ SUS LESIONES GRAVES

Fecha 01/05/22 – Siendo las 03:45 horas, personal de la Comisaria IV UR IX, recepciona llamado telefónico por parte del personal del hospital samco local, dando aviso que ingreso un masculino con herida de arma de fuego, atento a ello salen actuantes hacia el nosocomio, una vez en el lugar entrevistados con un hombre de 27 años de edad, domiciliado en Isleta Centro de esa, REFIERE: que fue con su padre de pesca y caza hacia el Puerto, siendo aproximadamente 01:00 horas, se encontraban en la lancha cuando observa un carpincho y al querer montar la ESCOPETA calibre 16, marca SOLE, se le resbala y se dispara en el pie provocando una herida, cayendo la escopeta al agua, motivo por el cual su padre lo lleva hacia la orilla a la ranchada cercana, donde llama a su yerno para que lo espere y cruzar hacia la costa Oeste del Rio, ya que no se encuentra el puente balsa. En motocicleta lo trasladan hacia el hospital local donde es examinado por médico en turno y constata fractura expuesta del pie derecho. El masculino herido fue trasladado hacia el Hospital Regional de la ciudad de Reconquista para su mejor atención. Se realizó acta de entrevista al padre del herido, quien ratifico los dichos de su hijo. Se dio conocimiento a fiscal en turno.

VILLA GUILLERMINA: «HALLAZGO»

Fecha 01/05/2022 – Siendo las 07.10 horas, personal de la Comisaria VIII UR IX, inicia con conocimiento e intervención del Ministerio Publico de la Acusación Unidad Fiscal Las Toscas, a cargo del Fiscal en turno Dr Rios, raíz acta de procedimiento, tras entrevistarse con un hombre de 46 años de edad, domiciliado en Calle Córdoba y Rivadavia de esa localidad, quien da cuenta que tras regresar de viaje, encuentra bajo la galería trasera de su domicilio (01) UN PAR de BOTAS DE GOMA, color Negro para lluvia, Nº40, marca NARVIC y (01) UNA Motoguadaña, MARCA STIHL FC 160 color naranja y blanco, elementos que no son de su propiedad. Actuantes proceden al secuestro de elementos en cuestión.

SECCIÓN AYUDANTÍA UR. IX