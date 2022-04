La rebelión de los mansos

El economista diputado nacional José Luis Espert pasó por Santa Fe alertando a “tener cuidado con la revolución de los mansos”, en franca alusión a una sociedad harta de una cada vez mayor carga impositiva para sostener el asistencialismo clientelista del estado, con un déficit fiscal que se ha transformado en bolsillo de payaso. “Alberto Fernández será el Presidente que más habrá endeudado al país cuando se vaya”, afirmó Espert.



Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Elecciones y estrategias

Algunos estrategas políticos piensan que Omar Perotti, siguiendo la tradición peronista, llevaría las elecciones primarias para los meses de julio-setiembre, casi pegadas con las nacionales.

Otro creen que podrían ser en abril – junio, como lo vino haciendo el FPCyS.

Sólo Omar Perotti – y nadie más – lo sabe; y no advertimos que vaya a revelárselo a alguien. ¿Coincidirá Perotti con otros gobernadores, como se asegura, en despegar todo lo posible la suerte de su candidato – y del peronismo todo- a la del presidenciable?.

El “Lole” Reutemann supo apodar, entre amigos, a Perotti como “el equilibrista de Rafaela”, ¿por qué habría de traicionar ese espíritu?.

La ruptura del libanizado bloque de diputados peronistas por parte de Paola Bravo y Matilde Bruera no sorprendió a nadie. Dentro del “bielsismo” se sintieron extrañados con la decisión de Matilde Bruera, piensan que “adelantó los tiempos”. De todos modos, Bravo y Bruera formalizaron lo que hace tiempo denotan Oscar “Cachi” Martínez con su bloque Frente Renovador, y Cesira Arcando con FE: ser librepensadores dentro del peronismo.

Poco y nada importa en la Casa Gris lo que ocurra en el Parlamento. En definitiva, con mayor o menor esfuerzo, las leyes que el Gobernador necesitó siempre las tuvo. Y las que no son relevantes para gobernar (educación, salud, educación sexual integral) seguirán en un conveniente letargo. Hasta la reforma de la Constitución. Cuando los diputados se pongan de acuerdo en sintetizar los cuatro proyectos que ingresaron, por ahora, ya se estarán discutiendo las listas electorales.

La era del fotismo. Parte II

Si bien Maximiliano Pullaro no formaliza su candidatura a gobernador, actúa como tal y recorre cuatro departamentos por semana para instalar su figura. Asoman tibiamente algunas encuestas que, fieles a nuestra tradición periodística, no daremos a conocer.

Carolina Losada y Dionisio Scarpín siguen mostrándose mediática y políticamente como virtual fórmula pre electoral. Fue el turno la semana que pasó de sacarse la foto con el flamante presidente de la Cámara de Diputados, el socialista Pablo Farías, y la radical “corralista” Decana de la Facultad de Derecho de la UNL Claudia “Pipi” Levín.

Esta semana la instantánea será con Alfonso Prat Gay durante dos jornadas en Rosario; intendente Javkin incluido.

Pero sin dudas la principal captura fotográfica fue del socialismo, verdaderos prestidigitadores en el arte de los enigmas políticos.

El jueves pasado, con la encomiable y oportuna excusa de discutir las autonomías comunales y municipales (placebo con el que el Gobernador entretiene a propios y extraños) más de 150 dirigente del socialismo se reunieron en esta capital para la foto grupal más representativa de la semana.

Antonio Bonfatti, Claudia Balagué, Clara García y Emilio Jatón le dijeron a los futuros accionistas del siquiera embrionario “frente de frentes” que para cerrar Santa Fe con Emilio Jatón habrá que arreglar con el sector.

Sospechamos que al final de los tiempos, lo mismo sucederá en Rosario con Pablo Javkin en ese espacio de centro izquierda. No vemos al progresista intendente rosarino arreglando con la “centro derecha”, más bien lo ubicamos acordando con el socialismo que definitivamente llevará fórmula gubernamental.

Lo mismo que el PRO. Motivo por el cual sería poco menos que suicida para el radicalismo ir a internas partidarias. Entre Pullaro y Losada saldrá el candidato del acuerdo.

El acto radical de este miércoles, pautado en un salón de fiestas en lugar del comité partidario, mediante el cual el senador Felipe Michlig, otro de los líderes de Evolución, asumirá la presidencia del radicalismo provincial, sin dudas ofrecerá interesantes flashes para nuestra saga de la “era del fotismo”.

Lo ideal para el peronismo sería que alguno de esos sectores se despegue del “frente de frentes”, y decida ir por afuera para generar el auspicioso – para ellos – escenario de tres tercios. “Juntos por el Cambio le ganó 40 a 32 al peronismo en las legislativas del año pasado con el FPCyS (el socialismo) por afuera con el 12%; si vamos todos “por adentro” es imposible que el peronismo pueda ganar”, reflexiona optimista un dirigente del PRO.

Perotti seguirá enfocado en la producción

Sea quien fuere finalmente el elegido por el Gobernador como su sucesor (las pancartas en la importante movilización que su sector Hacemos Santa Fe hará el 1º de Mayo en la legislatura nos podrían dar una idea), el Gobernador le hará un guiño importante al Ministerio comandado por su coterráneo Daniel Costamagna.

Dicen quienes tuvieron oportunidad de “solapear” el borrado del discurso gubernamental, que para el sector productivo habrá anuncios.

Y no sería para menos: el campo capitalizó este domingo el escenario político nacional con una demostrativa movida nacional que, naturalmente tuvo un importante componente político. ¿Por qué no habría de tenerlo?. ¿Acaso la “ruralidad” no vota?.

Y sospechamos que ya tiene su preferencia presidencial. Que a su vez le habría preguntado a un empinado economista – devenido en político – si no quisiera ser “su Cavallo”. Desconocemos la respuesta.