Las Toscas: Visita del ministro de cultura de la provincia, Jorge Lonch

El Ministro de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Jorge Llonch, visitó este jueves 21 de abril a la municipalidad de Las Tocas, donde fue recibido por el intendente municipal Leandro Chamorro y parte de su gabinete.

Estuvieron reunidos en el despacho del mandatario local, donde dialogaron sobre todas las actividades que el gobierno provincial tiene programado en materia cultural para las distintas localidades de la provincia.

Luego de la reunión y antes de presentar la obra de teatro «Malvinas, Canto al sentimiento de un pueblo», llevado a cabo en las instalaciones del Gimnasio del Instituto Estrada, Jorge Llonch, junto al intendente Chamorro, se prestaron a una rueda de prensa en el Hall de la institución municipal.

Allí, Leandro destacó y agradeció al funcionario provincial por la predisposición en la visita y manifestó haber solicitado a Llonch la necesidad de contar con una banda musical municipal, proyecto que lo vienen madurando desde hace varios años y que justamente ahora encontraron en el funcionario de la cartera de cultura de la provincia, el nexo ideal para que ese sueño se pueda concretar.

El ministro dijo que es una buena idea, excelente proyecto que ya estaría encaminado, sabiendo que desde la cartera de cultura tosquense están trabajando en todos los pormenores que requiere la formación de la misma.

“Desde el punto de vista provincial, en cuanto a los recursos económico, seguramente no habrá ningún inconveniente, tenemos que coordinar para conseguir el material humano artístico necesario, No es tan fácil o sencillo conseguir las personas adecuadas para la conformación de una orquesta o de una banda; ello NO significa poner trabas, sino que debemos trabajar con mucho y eso es lo que haremos con el intendente Chamorro, para concretar éste y otros tantos proyectos”, finalizó diciendo el ministro de cultura.

gentileza antonio avalos