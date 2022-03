«Pereyra falleció producto de las lesiones sufridas en la caída, sin intervención de terceros”, explicó el fiscal Koguc

En conferencia de prensa convocada por el Fiscal Juan Carlos Koguc, de la OGJ de Las Toscas, dio a conocer sobre la muerte de Roberto Julio Pereyra, de 58 años de edad, ocurrida en el hospital de Reconquista, el martes 22 de marzo, luego de un accidente producido en la madrugada del sábado 19 de marzo de 2022, en la vereda de una calle pública de la ciudad de Florencia.

La médica de guardia del hospital de Florencia fue quien informó a la policía local del ingreso de una persona lesionada con pérdida de conocimiento y fuerte aliento etílico, desde allí lo trasladaron rápidamente al hospital Central de Reconquista, en tres días fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades, debido al coagulo causado por la lesión cráneo facial sufrida por la víctima, que finalmente le provocó una falla multiorgánica y pereció en la tarde del martes.

“Mientras ello sucedía los efectivos policiales de la comisaría novena a cargo del comisario supervisor Marcos Vicentín estaban investigando desde el minuto cero, de hecho habían tomado testimonios por lo menos a quince personas y a partir del deceso de Pereyra, solicité a los efectivos policiales de la A.I.C a cargo del Comisario Sebastián Pagura que le dieran continuidad a la investigación y lograron alrededor de 18 testimonios de personas que de alguna manera fueron testigos de lo sucedido”, acotó Koguc.

Y agrega: «A partir de ese momento he solicitado que se proceda a la autopsia y conocer de esa manera los motivos del deceso y si existió o NO la participación de una tercera persona en el hecho; la misma se llevó a cabo a partir del mediodía del miércoles 23 de marzo y en las últimas horas de la tarde, ya contaba con el informe de la autopsia otorgada por el Dr. Horacio Goldaráz, la misma expresa que efectivamente NO hubo participación de otra persona, que NO fue agredido y las heridas que presentaba en el rostro y parte del cráneo fueron productos de la caída sufrida en el lugar donde lo encontraron, de hecho hay un testigo que caminaba detrás de Pereyra a pocos metros y pudo observar como el mismo cayó como si fuera una bolsa de papas, sin intentar sostenerse o trastrabillar primero».

gentileza, antonio avalos