Florencia: Por la muerte de “Charito” Pereyra se manifestaron frente a la comisaría

Después que familiares y amigos del extinto Roberto Julio Pereyra, alias “Charito” o “Tamborcito», de 58 años de edad de Florencia, conocieran el resultado de la autopsia, decidieron llevar adelante una manifestación en reclamo de justicia, cosa que se concretó a partir de las 16;00 horas de este jueves 24 de marzo, frente a la comisaría de Florencia.

Los manifestantes fueron recibidos por el jefe policial de la zona norte, comisario supervisor Marcelo Bertrand quien, tras escuchar el pedido de los presentes, se puso a disposición de los vecinos.

En la marcha hubo varios reclamos que se hicieron por hechos de índole policial acontecidos en el distrito en el último tiempo.

Cabe aclarar que en horas del mediodía de este jueves 24 de marzo, los restos de Roberto “Charito” Pereyra, fueron despedidos en el Cementerio Municipal.

Los manifestantes no descartan otra marcha para la próxima semana y en general no coinciden con el informe de la autopsia donde se vislumbra que la víctima golpeó su rostro y parte del cráneo cuando cayó al piso y debido a ello devino la muerte del mismo; aclarando que no hubo participación de terceras personas en el hecho, por lo tanto se movilizarán nuevamente hasta aclarar definitivamente la causal del deceso del infortunado.

gentileza antonio avalos