¿A cuánto estará el dólar blue a fin de año?

La inflación en el año 2022 podría subir mucho más que el dólar oficial y el dólar blue. El gobierno se ha enamorado del atraso cambiario, subirá nuevamente la tasa de interés y el dólar oficial aumentará por debajo de la expectativa de inflación argentina.

Por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Se votó el acuerdo con el FMI?

. – Si todo va bien, el lunes se aprobaría en el directorio del FMI y durante la semana próxima operaría el desembolso, las reservas se ubican en U$S 37.038 millones, y podrían ubicarse en torno de los U$S 47.000 millones.

¿Esto calmaría la suba de los dólares alternativos?

. – Creemos que sí. Los pasivos monetarios, al 7 de marzo, según el balance del Banco Central, suman $ 8,4 millón de millones, si las reservas pasan a los U$S 47.000 millones, el dólar de equilibrio bajaría a los $ 180.

¿Crees que puede bajar a ese nivel?

. – Creo que las reservas podrían estacionarse en torno de los U$S 42.000 millones, esto implica que un dólar de $ 200 sería razonable.

¿Crees que la brecha puede bajar al 40%?

. – Imposible, el dólar solidario se ubica en $ 189 y es el que rige para la compra con tarjeta de crédito, es el dólar oficial más el impuesto país y el adelanto de ganancias. Por debajo de este valor será difícil ver al dólar bolsa o al dólar blue, hay un arbitraje natural que le pone un piso a los dólares alternativos.

¿En qué brecha estamos?

. – Con un dólar a $ 200 estamos con una brecha del 82,6%. Veo difícil que baje la brecha, sin embargo, todo dependerá de las medidas que anuncie Alberto Fernández.

¿Cómo cuáles?

. – Dicen que el directorio del Banco Central no se reunió ayer jueves porque le deja el protagonismo al presidente. Se comenta que mañana anunciaría una suba de tasa de interés de 2,5 puntos porcentuales, ubicándola en torno del 45% a la tasa de política monetaria, y la tasa de plazo fijo en torno del 44% anual.

Si sube la tasa de plazo fijo, ¿suben las tasas activas?

. – Correcto, las tasas de los préstamos comenzarán a correr a la suba, esto implicaría una probable venta de dólares alternativos para aplicar al capital de trabajo de las empresas y financiarse en forma genuina.

Estas medidas, ¿calmarán la suba de precios?

. – Es probable, muchos venderán mercadería a menor precio para restablecer el equilibrio financiero.

¿Y una vez alcanzado el equilibrio?

. – El mercado volverá a volcar los excedentes a comprar dólares alternativos, este gobierno no genera confianza, está partido en dos y da toda la impresión que el acuerdo con el FMI será incumplible.

¿Cuáles son las fortalezas del acuerdo?

. – Reestructura los pasivos de corto plazo y los refinancia a plazos muy largos. Ordena el comportamiento del sector público con una perspectiva de financiamiento más genuino del déficit fiscal. Inyecta U$S 5.000 millones de dólares para aplicar a pago de importaciones.

¿Cuáles son las debilidades?

. – Creo que parte con un tipo de cambio poco competitivo, soslayan los problemas estructurales de la economía argentina, parten de la premisa que Argentina sostendrá similares niveles de exportación a los del año 2021, algo que será difícil que ocurra.

¿Por qué Argentina podría incumplir el acuerdo?

. – La falta de dólares para financiar las importaciones del sector privado están afectando el crecimiento económico, me parece que, si no crecemos, difícilmente se pueda cumplir la meta de déficit fiscal. Por otro lado, los pasivos remunerados del Banco Central suman $ 4,8 millón de millones y se están refinanciando con tasas cada vez más elevadas. Para fin de año estimamos que la suma de la base monetaria y los pasivos remunerados rondaría los $ 12 millón de millones y las reservas podrían ubicarse en torno de los U$S 42.000 millones, esto daría como resultado un dólar de equilibrio de $ 286.

Si el dólar blue a fin de año se ubicaría en los $ 300, subiría el 41% en el año

. – Por eso somos muy optimistas con los plazos fijos ajustados por inflación o los bonos ajustados en dicha moneda. En el caso de los bonos ajustado por inflación, los títulos de corto plazo cotizan por encima del par, por ende, resulta mucho mejor un plazo fijo ajustado por inflación a 90 días que paga el 1% anual.

¿A cuánto ascendería la inflación?

. – Creemos que a 12 meses la inflación se ubicaría en torno del 60% anual, esto implica una tasa mucho más elevada que la expectativa de devaluación del dólar blue. Nosotros desaconsejamos comprar dólares y nos parecen más adecuados instrumentos que ajusten por inflación.

¿Otra inversión?

. – Comprar el bono AL30 en pesos y tenerlo en cartera para venderlo a futuro. Este título vale $ 5.780, y su precio en dólares es de U$S 29,50. Si hoy comprás en pesos y vendés en dólares, te queda un valor del dólar de $ 196. Si comprás el bono en pesos y esperás que el precio en dólares suba a U$S 34,00 para venderlo, te quedarías con dólares comprados a un precio de $ 170. Si esto sucede, quedás comprado a un precio muy bajo, casi una ganga.

. – Podés comprar el AL30 y caucionarlo a una tasa del 40% anual, recibir el 80% del valor del AL30 en pesos y colocarlo a plazo fijo ajustados por inflación que podrían estar devengando una tasa del 60% anual. Es una alternativa para maximizar ganancias con los títulos.

Conclusiones

. – El gobierno está muy débil políticamente, sin embargo, en los próximos meses le ingresará un caudal de dólares muy importantes, ya sea el préstamo del FMI, el swap de China, inversiones en minería o liquidación de la campaña de soja y maíz.

. – No creemos que el presidente se enfrente con el campo incrementando retenciones al productor, la alianza gobernante enfrenta un período de fuerte debilidad, enfrentamientos internos y una fisura muy grande entre el presidente y su vicepresidente. Tampoco hay espacio para cierre de exportaciones de carne o lácteos. La oferta de leche a nivel mundial está cayendo y el precio de la leche en polvo está por las nubes, debería ser un buen momento para el tambo, tienen que defender más el precio de lo que producen.

. – Los problemas en el corazón del gobierno no le permitirán recrear la confianza en el año 2022, por ende, no podemos esperar una mejora en la economía. En el año 2023 el que viene ayuda al que se va.

. – Consideramos que la fuerte suba de la inflación cambia los precios relativos de la economía, por ende, hay que estar muy atentos, el dólar blue en los últimos años aumentó 12 veces, mientras que otros activos crecieron a menor ritmo, en nuestros Informes Privados encontrarás alternativas de inversión a considerar teniendo en cuenta la evolución de los precios relativos.

. – Luego del discurso del presidente, quienes estén adheridos al Informe Privado tendrán una evaluación de las medidas adoptadas en tiempo real.