Cuatro personas detenidas por difusión de Pornografía Infantil. Tres de Villa Ocampo y uno de Las Toscas

En la mañana de este lunes 07 de marzo, se llevaron a cabo 4 allanamientos por parte del personal de trata de personas de la A.I.C en Las Toscas y Villa Ocampo.

La misma estuvo a cargo de la directora provincial, comisario supervisor Analía Noval, la sub jefa, comisario supervisor Lucrecia Troncoso, el jefe de la sección trata de persona de la región 4ª Reconquista, el subcomisario David Roberts, el subinspector Abel Doldan Estrada a cargo de la oficina de prensa de la A.I.C, todos ellos bajo la supervisión judicial del Fiscal Tosquense, Norberto Carlos Ríos.

En Las Toscas fue allanado el domicilio de un hombre apodado “Grillo” y en Villa Ocampo fueron tres hombres de entre 25 y 40 años de edad, todos ellos fueron trasladados a la comisaría de la mujer de Villa Ocampo y allí le informaron sobre el delito cometido, el alcance penal que tiene el mismo, de igual manera se les comunicó sus derechos y se llevará a cabo el proceso judicial con los delincuentes en libertad.

Luego de ello el fiscal Ríos junto a los efectivos de la agencia de investigación criminal, convocaron a los medios de comunicación de la zona e hicieron una conferencia de prensa en las instalaciones de la Fiscalía de la ciudad norteña.

Allí, el fiscal se explayó sobre el procedimiento llevado a cabo y manifestó que fueron cuatro allanamientos, tres en la ciudad de Villa Ocampo y uno en la ciudad de Las Toscas, los cuatro hombres fueron aprehendidos y conducidos por el personal de la A.I.C a la comisaría de la mujer.

Ante una pregunta, el representante del ministerio público de la acusación, dijo que estos delitos pueden tener una pena máxima de seis años de prisión; además estos delitos se distribuyen a través de las distintas redes sociales, por lo tanto hay una ONG internacional que controla estas actividades y son quienes alertan a las autoridades de los distintos puntos geográficos del mundo, con absoluta exactitud donde suceden los hechos y quien o quienes son los involucrados.

La comisario supervisor Analía Doval, directora provincial de trata de personas de la A.I.C, perteneciente al ministerio de seguridad de la provincia de Santa Fe, explicó que es amplio el abanico de delitos que se incluye en la sección “Trata de personas”, pero la difusión, distribución y/o producción de Pornografía Infantil se multiplicó exponencialmente en éstos últimos dos años, justamente el periodo de pandemia, donde en muchos casos no se conoce la motivación exacta que conduce a las personas a cometer éste ilícito.

El fiscal Norberto Carlos Ríos, aseveró que los cuatro involucrados en la causa irán a la audiencia imputativa en estado de libertad, ya no que no hay peligro de fuga, tampoco pueden entorpecer la causa, porque se han incautado todos los elementos utilizados para cometer el delito, que son soportes tecnológicos, como por ejemplo computadoras y/o celulares, y que el delito a imputar en el peor de las casos tiene una pena máxima de seis años de prisión, pero en este caso, ninguno de ellos tiene causa pendiente con la justicia, no son reincidentes y no hay conexión con los casos anteriores a éste que están en proceso.

