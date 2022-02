El 2023 adelanta riesgosamente los tiempos

Usualmente los meses de enero y febrero para el periodismo político local eran considerados “meses muertos”, donde para escribir o decir algo había que extremar el ingenio – y porque no la inspiración narrativa – y exprimir a las fuentes en “off” hasta el hartazgo. Este año eso no sucedió. En pleno mes de enero, con picos de tercera ola de pandemia, la política no dejaba de chorrear datos y noticias.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

La casi certera sensación opositora de que el año que viene podrían recuperar el poder nacional y provincial, debido al hastío que provoca el gobierno de Alberto Fernández por un lado – reflejado en las elecciones de medio término del año pasado – , y la para ellos desastrosa gestión provincial, alimentaron los ánimos. Y las internas.

El radicalismo que llevó el año pasado tres candidatos a las PASO nacionales en la Provincia, y terminó imponiéndose en las generales con una outsider de la política, como la periodista Carolina Rosada, presiente que después de exactamente 40 años de democracia – y 12 dentro de un frente gobernante – el 2023 es su oportunidad para poner un radical en el Sillón del Brigadier.

Golpe por golpe

Maximiliano Pullaro, al día siguiente de haber quedado relegado al segundo lugar por escaso margen en las PASO de Setiembre, anunció su intención de ser pre candidato a Gobernador, poniendo en práctica la ley de acción y reacción de Newton: a cada movida del “pullarismo”, el sector de Galdeano – Barletta comenzó a responder con otra movida de piezas, siempre con la emblemática figura de Losada de estandarte.

La última jugada, después de la políticamente ruidosa movilización de una setentena de presidentes de comunas e intendentes radicales junto con PDP y algunos socialistas (el Partido socialista no participó orgánicamente y tampoco el PRO), impulsada por el “pullarismo” hacia la Casa de Gobierno, para reclamar por la discriminación en el pago de programas y obras de las que dicen ser víctimas por parte del Poder Ejecutivo, fue devuelta por el “galdeanismo” con la bajada a Rosario de líderes del radicalismo nacional – en paso hacia esta capital – para “saludar” y después cenar con el lord mayor rosarino, y de inicios radicales, Pablo Javkin, a quien muestran como “candidateable” de esa fracción, y de quien el titular de la UCR nacional Gerardo Morales dijo que “puede ser un gran gobernador de Santa Fe”.

Paralelamente en esta capital, el pullarismo Evolucion recibia en el Comité Provincia a su referente nacional, Martín Lousteau.

Pero la gota que rebalsó el vaso, fue la “atrevida” jugada de Galdeano de ir con Losada a una tertulia política en la casa de la dirigente ex – reutemista Alejandra Vucasovich, donde estaban “proistas” distanciados de Federico Angelini, los ex – reutemistas Norberto Nicotra y Ricardo Spinozzi, y la frutilla del postre: Raúl “oreja” Fernández, alter ego de Miguel Torres del Sel.

Si la intención era generar la inmediata ilusión de un probable “rentrée” del “Midachi” a la política, lo consiguieron.

Al día siguiente, Pullaro hizo que Gerardo Morales pasara por su bloque a saludarlo, y de paso ya que estaba en la Cámara de Diputados, el jefe de los radicales aprovechó para visitar “a los hermanos” del socialismo, que lo recibió en el bloque con el titular del PS Enrique Estévez, el presidente de la Cámara Pablo Farías y la diputada Clara García.

Santafesinos con Milei

La diputada provincial Betina Florito, junto con el titular del Partido UNITE José Bonacci y el apoderado Cristian Hoffmann, participaron el sábado del multitudinario acto – clase abierta de José Milei en Córdoba, cuyos minutos finales tuvo un fuerte tono presidencialista.

Previamente, los dirigentes de UNITE formaron parte de un cónclave de la Fundación LiberAR junto con representantes de todo el país.

Precisamente UNITE, socio en CABA de La Libertad Avanza, es una de las corrientes políticas que participa del armado nacional de José Milei.

Perotti: ¿Podría ser El Elegido?

Escribió Joaquín Morales Sola en La Nación: “Alberto Fernández no debería confundirse: él no será el candidato de Cristina en las próximas elecciones presidenciales. Ella elegirá otro para ocupar la más importante poltrona del Estado. Cristina será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, que en 2023 renovará los senadores que eligió en 2017. Se puede renunciar a los honores, pero nunca a los fueros”.

Una de las opciones que podría barajarse para ser El Elegido de CFK, sería la del Gobernador santafesino Omar Perotti, gestor de la segunda Provincia del país y con aceitados vínculos con el Instituto Patria (que fue medular en el encofrado de las ultimas listas para las elecciones nacionales en Santa Fe, de las cuales participó el propio Perotti).

Sabido es que el Gobernador cordobés Juan Schiaretti va a pelear la opción presidencial dentro de un peronismo de “centro derecha”, junto con gobernadores afines y dirigentes del peronismo “no K” a los cuales, por otra parte, está seduciendo Miguel A. Pichetto para el armado de Juntos por el Cambio.

La inseguridad en cifras. La realidad en vidas y bienes

Mientras el diputado radical Juan Cruz Cándido asevera que el nivel de inseguridad y violencia en las calles se incrementó en el 2020, después de un pico de descenso desde el año 2016, desde el Ministerio de Seguridad le responden con datos del Observatorio de Seguridad, que estaría marcando el inicio de la violencia imparable y en aumento, a partir del año 2012 (gobiernos de Cristina Fernández y Antonio Bonfatti).

Poco y nada le importan esos guarismos a los familiares de víctimas de la inseguridad santafesinos y rosarinos, que el jueves la unísono reclamaron frente a Casa de Gobierno por la “impunidad” de la que goza el delito, organizado o no, y la complacencia por acción u omisión, de los encumbrados actores que estaban debatiendo el tema en el primer piso de Casa de Gobierno, dentro del marco del Consejo Provincial de Seguridad.

El Gobernador Omar Perotti y su Vice Alejandra Rodenas, el titular de la Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez, el Fiscal General Jorge Baclini, ministros y senadores y diputados intentaron ponerle el cascabel al gato de la violencia y el delito.

Un dato de Perogrullo: el Ministro de Seguridad Jorge Lagna asevera que el delito y la violencia (interpersonal y hacia terceros) no se pueden disociar de la realidad socio económica. ¿Por qué no participó entonces en ese cónclave el Ministro de Desarrollo Social Danilo Capitani?.

Presos y costos

Ante la insistente prédica social de mayor cantidad de delincuentes presos, desde el ministerio de seguridad respondieron con cifras: 8.270 detenidos hay en la Provincia (de los 438 son presos federales), un 8.8% más que en el año 2020.

¿Cuánto le cuesta al Estado una persona detenida?. Según el Servicio Penitenciario, 2.050 pesos por día, o sea entre 45 a 50 mil pesos por mes, tomando no solo la comida, sino todo el personal: 4.000 empleados, salud, educación, traslados y traslado del personal, (más o menos 600 personas salen los 7 días de la semana para trabajar en las cárceles del sur). Y la manutención de los 4.000 empleados en cada cárcel.

Según Walter Galvez, Secretario de Asuntos Penitenciarios, los montos para este año 2022 van a ser mucho más altos.