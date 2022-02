El BCRA en modo tortuga, se necesita devaluar

No hay que seguir cuánto devalua el peso el BCRA todos los días, mejor seguir la brecha entre la devaluación y la inflación. Al ritmo actual estamos en una cornisa cada vez más delgada. La devaluación del peso se viene, es cuestión de tiempo. Hay que adaptarse al nuevo escenario antes que ocurra.

por Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿El Banco Central República Argentina (BCRA) aumentó la tasa de devaluación del peso?

. – El BCRA sigue en modo tortuga, durante el año 2021 la tasa de devaluación del peso estuvo abajo 28,8% de la inflación (tasa de devaluación del peso 22,1% anual e inflación 50,9% anual). Si este año está proyectando una devaluación del 30% anual, estaría devaluando 30% debajo de la inflación esperada, que es del 60% anual.

¿Qué me querés decir?

. – Que el BCRA está devaluando a una velocidad de tortuga, inclusive mucho más lento que un año atrás, cuando comparás la tasa de devaluación versus la inflación esperada.

¿Los analistas dicen que aceleró la devaluación?

. – Correcto, lo que no dicen es que la tasa de inflación del año pasado fue del 50,9% y la tasa de devaluación fue del 22,1%. Este año la tasa de inflación se ubicaría en torno del 60% anual, si devaluas el peso a un ritmo del 32,1% estás atrasando el tipo de cambio a un ritmo similar al año 2021.

¿Entonces?

. – Estamos en un severo problema, porque el BCRA volvió a sus viejas mañas.

¿Cuáles?

. – Cerrar las importaciones, descalificar a los compradores, no autorizar compras e incrementar los cepos a la salida de dólares. Las reservas son muy escasas, en términos reales negativas, y estamos a la espera, no solo del swap de China, lo más importante es que flexibilicen las condiciones para usarlo y pasar a tener dólares líquidos.

¿El acuerdo con el FMI?

. – Después de la gira del presidente no me parece que envíen dólares líquidos, es una probabilidad, pero está lejos de concretarse.

¿Cuál es el problema?

. – Esta economía necesita dólares para funcionar, sin dólares no hay importaciones, sin importaciones no hay crecimiento, sin crecimiento no aumenta la recaudación tributaria y esto nos lleva a más déficit. Esto último es justo lo que no quiere el FMI que es con quien estamos cerrando un acuerdo para refinanciar una deuda de U$S 45.000 millones, con supervisión trimestral, con lo cual no hay margen para hacerse el distraído.

¿Cómo ves la curva del mercado de futuros?

. – La curva de las posiciones futuras revela que el BCRA está lejos de querer devaluar el peso contra el dólar oficial, pero las arcas del BCRA están más vacías que nunca, por ende, creo que del modo tortuga pueden pasar al modo Velociraptor que sería una tasa de devaluación más rápida y que tenga impacto en el balance cambiario.

¿Lo ves posible?

. – Es imposible financiar las importaciones, la deuda con el exterior, intereses de la deuda, pago de dividendos, dólar ahorro y formación de activos externos, solo con lo que ingresa de la exportación con este tipo de cambio. Por lo tanto, veremos otro evento como del año 2014, cuando nadie lo espere el dólar oficial tendrá que alinearse con la suba de costos de la economía, como por ejemplo suba del 30% de piso para las tarifas y combustibles.

¿Qué comportamiento tendrá el dólar blue?

. – En la medida que el gobierno deje de emitir pesos, absorba del mercado pesos para financiar a la Tesorería y lleve la plaza a un escenario de iliquidez, resulta poco probable que el dólar blue tenga una suba.

¿Hay crédito en el mercado?

. – Muy poco, las tasas están subiendo en los bancos, mucho cuidado con los sobrecostos que ponen de seguro y demás yerba. Cambiar un cheque con una SGR tiene un costo adicional del 3% que es el costo del aval anual, para cada caso hay que hacer las cuentas. Vamos a un escenario en donde en algunas oportunidades habrá que poner el efectivo, y ese dinero saldrá de la venta de dólares ahorrados. No hay que descartar ir a pedir dinero al mercado de caución.

¿El dólar blue no baja porque la economía mejora?

. – Puede bajar porque la economía se torna más ilíquida y las empresas tienen necesidad de capital de trabajo para seguir funcionando. La economía no muestra un escenario de crecimiento en el primer semestre del año, los que dicen que Argentina va a crecer el 3% anual los respeto, pero sería más cauto, es un número muy alto si tenemos en cuenta el camino que transitamos.

¿Vamos un ping pong?

. – Me encanta.

¿Cómo viene el escenario en el exterior?

. – Estados Unidos va a subir las tasas porque la inflación se les fue de las manos, algunos pregonan que la tasa de corto plazo se ubicaría a fin de año en 1,75% anual, eso empujaría a la tasa a 10 años a niveles superiores al 2,0% anual, eso implica un cambio en el costo de oportunidad de los negocios, cuidado con el mercado de renta variable, las acciones americanas están sospechadas de bajar, y mucho.

¿La guerra?

. – No sabemos nada de lo que puede ocurrir entre Rusia y Ucrania, es una variable incontrolada. Cuando los rusos amagan a invadir, suben los bonos de tesorería americano, cuando se descarta la invasión bajan, el problema es que bajan más que lo que suben, y la tasa de retorno de los bonos está coqueteando con el 2,0% anual.

¿Acuerdo con el FMI?

. – Están dadas todas las condiciones, Martin Guzmán tiene la pelota en el área chica y la tiene que acariciar para concretarlo. La oposición lo apoyará en el Congreso. Máximo y Cristina no apoyan, hace un año atrás esto sería una tragedia, hoy no pasa nada.

¿Estamos mejor que antes de las PASO 2021?

. – Antes de las Paso 2021 la mayoría de los analistas decían que estábamos rumbo a Venezuela, que las elecciones legislativas estarían peleadas y no sabíamos si habría acuerdo con el FMI, por si fuera poco, la pandemia preocupaba mucho, en ese contexto las acciones y bonos argentinos valían más que ahora. Hoy sabemos que no vamos a Venezuela (ya los analistas no repiten este cliché), la oposición ganó las elecciones de mitad de mandato (está muy competitiva para ganar 2023), estamos a un paso de cerrar un acuerdo con el FMI, y Alberto Fernández se diferencia de Cristina y Máximo como nunca había ocurrido, la pandemia parece camino a superarse, en este contexto los bonos y acciones valen menos que antes de las PASO 2021. Nuestra impresión es que hay margen para que los activos financieros argentinos suban a pesar de la suba de tasas en el mundo.

¿Cómo viene la campaña de soja y maíz?

. – Estamos en un escenario de sequía severa, no hay maíz en el corto plazo, viene mal el maíz de primera y se va a cosechar poca soja. Desde nuestro punto de vista estaremos por debajo de los 40 millones de toneladas de soja y 50 millones de toneladas de maíz, se ven muy feos los cultivos. Nadie puede arriesgar los kilos que sacará cuando pase la máquina, estamos en problemas.

¿Ingresarán menos dólares de la cosecha?

. – Ingresarán menos dólares que en el año 2021, pero mucho más que en el promedio de los últimos 15 años. Los precios de la soja y el maíz son muy buenos, pero el productor no ganará dinero con el mix de baja de rindes, suba de costos y alta presión tributaria.

¿Qué pasará con la recaudación de retenciones?

.- El gobierno ya se gastó las retenciones del trigo 2021/22 y la mitad de las retenciones del maíz que se va a exportar en el año 2022/23. Por lo tanto, ya pidió a los exportadores que presenten declaraciones juradas de 1,8 millones de toneladas de trigo 2022/23 para cobrar anticipadamente las retenciones. El gobierno se está comiendo el flujo de fondos, es como el empleado que pide vale durante todo el mes, y el día de cobro no cobra.

¿Qué sucede con la carne?

. – No hay vacunos terminados, el kilo vivo de hacienda de consumo subió a $ 280 el kilo, en breve lo verás en $ 300 y no hay acuerdo de precios que haga retroceder el valor de una mercadería que se ajusta a un mercado de oferta y demanda. También subirá el pollo y el cerdo.

¿La inflación de febrero?

. – Será superior al 3,5%, ¿cuánto más? nadie lo sabe, pero es muy alta, el gobierno devaluó el peso el 2,2% en enero, seguimos corriendo de atrás a la inflación.

Conclusión

. – En Informe Privado te voy a ampliar lo que vemos para la campaña de soja y maíz en Estados Unidos y estrategias para aquellos que puedan cosechar maíz. Hay que trabajar haciendo escudo fiscal para pagar menos impuestos en el marco de la ley. Tenemos un informe especial de carnes. Los sectores de la industria que más pueden crecer en el año 2022. Estrategias para buscar financiamiento a menor tasa, no es para todos, pero se abren buenas oportunidades.

. – No vemos muchas posibilidades de que el BCRA siga devaluando el peso en modo tortuga. No miren cuándo devalua el gobierno el peso contra el dólar oficial, miren la brecha entre la tasa de devaluación del peso y la inflación.

. – Acopiar mercadería parece la mejor opción, comprar activos, incrementar stocks, tomar financiamiento y equiparse con créditos a tasas bajas es el mejor camino en esta coyuntura.

. – El gobierno está cambiando el escenario económico, la dirección de las empresas deberá adaptarse al nuevo escenario, de lo contrario la calle te sorprenderá con malos resultados y tendrás que correr los cambios de atrás.