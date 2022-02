Drogas e inseguridad: Peligroso coctel para el gobierno y la política

Días atrás, refiriéndonos al “casamiento narco” de Ibarlucea que derivó en un sanguinario triple crimen (con una niña literalmente fusilada de por medio) hacíamos mención a que el Estado nacional no puede seguir mirando el tema del narcotráfico en Rosario desde la distancia y la indiferencia, porque es un fenómeno que más temprano que tarde le explotará en las manos. No pasaron 48 horas de nuestro presagio, que estalló el desastre de la cocaína envenenada en el conurbano bonaerense.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Advertimos que no tenemos dotes de videncia ni nada por el estilo; solo elemental sentido común. Días antes lo había vaticinado – aunque con otras intencionalidades políticas- la Vicepresidente Cristinas Fernández en Honduras: «cuando el neoliberalismo suprime el Estado, aparecen los narcos».

Una pareja de narcotraficantes rosarinos, cuya “novia” tenía arresto domiciliario se casó por civil, por la iglesia católica, e hicieron una fiesta en una localidad vecina sin que nadie de las fuerzas federales – y provinciales – lo advirtiera. Recién ahora la fiscal regional María Eugenia Iribarren, ordenó crear un equipo especial de fiscales para investigar los homicidios y operaciones de lavado.

¿No suena una burla a la inteligencia de la ciudadanía?

Para colmo de males, ese mismo sábado Martín Mutio, ciudadano uruguayo investigado por el hallazgo de 4,5 toneladas de cocaína en Hamburgo, se casó en Puerto Norte de Rosario, cuyos asistentes a la fiesta recibieron a manera de souvenir una copa con un corazón de piedras brillantes y perlas, y el broche de oro fue la actuación del grupo “oriental” Rombai con un costo de 25 mil dólares.

La ruta del lavado. Espina dorsal del narcotráfico

La periodista y escritora mexicana radicada en nuestro país Cecilia González, quien consiente la legalización de la drogas (otro debate que se abrió tras lo ocurrido en el Gran Buenos Aires) afirma que “la complicidad de los bancos es fundamental para el lavado de dinero. Es la mejor opción que tienen, por ejemplo, los narcotraficantes, ya que no hay forma de mover los más de 300.000 millones de dólares de ganancias que obtienen cada año, según los datos que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presenta anualmente en su Informe Mundial de Drogas. Equivale al 1,5 % del Producto Interno Bruto mundial. Es demasiado dinero para tenerlo en efectivo”.

El diputado provincial Carlos del Frade viene insistiendo desde hace rato en ese tema, enfocándolo en el caso de Rosario – y hasta habla de Santa Fe capital- en inmobiliarias y desarrolladores, “cuevas” financieras y otros especímenes de “lavadores” locales, como concesionarias de autos por ejemplo. Hasta con una cadena de panaderías, como se cree que lavaba plata narco el asesinado esa noche del triple crimen.

La inseguridad “in crescendo”

El Ministro de Seguridad Jorge Lagna se las ve en figurillas para, ya no combatir sino al menos prevenir mínimamente, la inseguridad que asuela por ejemplo en esta ciudad capital, y otras ciudades de la Provincia.

Las asociaciones de comerciantes y vecinales de esta capital no saben en qué idioma decirle a los jefes policiales que no alcanza con poner un par de policías caminantes de ocho a veinte, como en los años setenta u ochenta. Los delincuentes andan en motos a toda hora, y son una plaga.

Y como si algo faltara, la fuerza policial tiene que lidiar con jueces y fiscales “zaffaronianos”, que liberan a los “choros” antes de que la víctima termine de hacer la denuncia.

Presupuesto y unidad en la agenda del PJ

El diputado provincial y presidente del Partido Justicialista Ricardo Olivera anduvo haciendo sondeos en el Ministerio de Economía para destrabar los puntos que la oposición señala como conflictivos para aprobar el presupuesto, básicamente el retraso de transferencias (a comunas no peronistas) de los programas Incluir y Obras Menores, como así también los Fondos del Conurbano reclamados por Santa Fe y Rosario (unos tres mil millones de pesos).

Datos que Olivera llevará a la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda de este jueves para ir destrabando la cuestión.

“Unidad en la Diversidad: Parte II”

Ricardo Olivera comenzará en breve rondas de café con los líderes de las líneas internas del PJ “que le posibilitaron a Omar Perotti llegar a la gobernación, y a mí a la presidencia del Partido” aclara, para recrear la Mesa de Acuerdos que desemboque – vaya a saberse cuando – en la icónica foto de la “unidad en la diversidad”.

Olivera se reunirá -con la aquiescencia del Gobernador Perotti- con María Eugenia Bielsa, Agustín Rossi (La Corriente) representantes del Movimiento Evita, La Cámpora, “Cachi” Martínez y todos los peronistas de buena voluntad que quieran seguir conservando el poder en el 2023.

La ronda de conversaciones tampoco descarta a los líderes del bloque de senadores Juan Domingo Perón – NES encabezados por Armando “Pipi” Traferri.

En la próxima columna contaremos de qué manera se viene pertrechando políticamente el “no peronismo” para encarar el proceso electoral 2023.