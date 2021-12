Primera Damas: STIC aseguró su lugar en la semifinales

El domingo 5 de diciembre se disputó en las instalaciones deportivas del CRI, siendo STIC local, la 2da Jornada del Hexagonal por el campeonato de la FOSH Noreste en Primera Damas.



STIC jugó por la mañana a las 09.30 hs. frente a Huracán de Vera. El encuentro finalizó empatado 1 a 1 con el gol de STIC que lo marcó Camila Molina y en la definición por Shoot Outs el conjunto verense se llevó el punto extra por 2 a 1.

Pero, en el medio del partido, el cuerpo técnico de STIC observó una irregularidad en una jugadora del equipo de Huracán (la jugadora disputó en esta presente temporada partidos oficiales en otro equipo de la FOSH Noreste). «Finalizado el partido, STIC hizo el reclamo a la FOSH y por la vía correspondiente con documentación palpable de la irregularidad observada. Ahora espera que el Tribunal actúe en consecuencia, y de darse el reclamo de STIC, el «Verde» se adjudicaría los 3 pts con un resultado de 3 a 0, como aclara el reglamento de la competencia», comunican desde el STIC.

Por la tarde, el conjunto Pumita de STIC salió a las 16.00 hs. decidido a ganar el partido. Rápidamente de córner corto, Luciana Decker a los 8 minutos puso el 1 a 0; en el 2do cuarto a los 24 minutos y otra vez de córner corto, Milagros Marquez estampó el 2do; y en el 2do tiempo en el último cuarto a los 47 minutos, Tamara Nuñez marcó un golazo de jugada para decretar el definitivo STIC 3 Tiro Federal 0, y así estirar el invicto a 23 partidos consecutivos sin derrotas.

STIC quedó al tope de la tabla de posiciones y aseguró ya su lugar para las semifinales que se disputará el próximo domingo 19 de diciembre en Reconquista, pero antes deberá disputar la 5ta y última fecha del Hexagonal el próximo domingo 12 en la ciudad de Avellaneda frente al anfitrión, Defensores de La Costa.

El equipo de ayer estuvo compuesto por: Joana Sosa, Belén Macha, Liset Chaparro (Capitana), Luisina Portella, Luciana Decker, Yazmin Insaurralde, Camila Molina, Tamara Nuñez, Milagros Márquez, Agustína Ramírez, Flavia Aguirre, Rocio Centurión, Estefanía Osuna, Yoseli Molina, Camíla Scarel, Vanina Caballero y Agustina Aguirre. Dirigidas por el Prof. Martín Fernández y asistidas por Brian Padrón, Roxana Decker y la Enfermera Sra. Mónica Aguirre.

TABLA DE POSICIONES (sin resolución del Tribunal por reclamo de STIC)



1- STIC (9) puntos (Dif. Gol +6)

2- TIRO FEDERAL (9) puntos (Dif. Gol +2)

3- DEF. DE LA COSTA (6) puntos (Dif. Gol -)

4- HURACAN (5) puntos (Dif. Gol -3)

5- SURI HOCKEY (4) puntos (Dif. Gol -3)

6- ADELANTE RQTA (3) puntos (Dif. Gol -2)

(De ser positivo el reclamo, STIC sumaría 11 puntos, y Huracán quedaría con 3)

PROXIMA Y ÚLTIMA FECHA DEL HEXAGONAL



Domingo 12/12 en Reconquista

14.00 hs STIC vs DEFENSORES DE LA COSTA

15.30 hs SURI HOCKEY vs HURACAN

17.00 hs ADELANTE vs TIRO FEDERAL

(los 4 equipos que más puntos acumulen acceden a las Semi finales)