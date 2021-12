La provincia avanza en la ejecución de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°36

Con una inversión de $891 millones, la intervención sobre el camino transversal permitirá mejorar la conexión vial entre Romang y Vera.



El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat por intermedio de la Dirección Provincial de Vialidad, avanza en la ejecución de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N°36, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N°87-s (zona Colonia Sager) y la Ruta Nacional N°11, en cercanías a la ciudad de Vera.

Con un contrato suscripto por $891.982.159,43 con la firma Rava S.A.; las tareas tienen un plazo de ejecución de 12 meses y contemplan la continuidad del camino de 16,2 kilómetros inaugurado en el mes de agosto, emplazado desde la Ruta Provincial N°1 (Romang) hacia el oeste, con el fin de completar el trayecto de unos 40 kilómetros entre Romang y Vera.

Cabe recordar que el gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó a mediados de mayo de este año, el acto de apertura de sobres con las ofertas económicas para la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 36.

En ese marco, señaló: “Lo que estamos haciendo con este esquema es tener la posibilidad de atacar las causas, de ir allí donde se origina la migración y empezar a llevar infraestructura, a posibilitar unir pueblos y generar esa movilización necesaria de la producción; de acercarse a la escuela, a los centros de salud. En definitiva, generar las condiciones de arraigo. Después, todo el potencial y la capacidad de nuestra gente tendrá la fortaleza de multiplicar lo que aquí hacemos”.

Consultado sobre las obras, el administrador general de la repartición vial, Oscar Ceschi destacó: «Estos trabajos son los que incorporan infraestructura y posibilidades al norte de la provincia y desde la gestión del gobernador Omar Perotti, se tomó la determinación de afrontarlos. Es una ruta transversal que comunica dos localidades muy importantes de la región, que permitirá nuevos vínculos para la producción y los vecinos de ambos departamentos».

PRODUCCIÓN Y TURISMO

La obra beneficiará, además de Vera y Romang, a otras localidades como Colonia Sager, Colonia Durán y Paraje El Toba. La inversión provincial permitirá mejorar la red vial transversal en la provincia en favor del desarrollo productivo de la región, y también servirá para apuntalar la industria del turismo, uno de los objetivos de la actual gestión que permitió ubicar a Santa Fe entre los diez principales destinos elegidos por los turistas.

“El río es el mismo para Entre Ríos y para nosotros. Y el turismo para Entre Ríos fue, durante muchísimo tiempo, la principal fuente de ingreso como provincia”, destacó meses atrás a modo de ejemplo el gobernador Perotti, durante la apertura de las ofertas para la pavimentación de la ruta.

El mandatario había argumentado: “Nosotros no tenemos que regalar ninguna oportunidad, al contrario, tenemos que generar las condiciones para que las podamos aprovechar. Y no me caben dudas de que nuestra gente del norte tiene la capacidad y el talento para hacerlo”.

En ese sentido, la ministra de Infraestructura de la provincia, Silvina Frana, señaló que la inversión “es parte de una concepción del desarrollo de la provincia, con una mirada hacia el equilibrio poblacional y territorial. Es una decisión política de este gobierno llevar adelante aquello que soñaron muchos antes que nosotros: las rutas transversales. Rutas que no sólo unen localidades, sino que generan un fortalecimiento de la producción, la posibilidad que los ciudadanos encuentren un lugar para vivir y desarrollarse”.

Actualmente, se lleva adelante la conformación de terraplenes y la construcción de alcantarillas laterales en la zona oeste del tramo, luego de unos 60 días de actividades. La ruta tendrá 7,30 metros de ancho con una carpeta de rodamiento de 5 centímetros de espesor.