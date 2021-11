Series y pelis: Lo que tiene preparado Netflix para diciembre

Netflix va a aprovechar el último mes del año para mostrar las últimas producciones que verán la luz este 2021. Y para eso se preparó fuerte con películas y series muy esperadas, finales, segundas temporadas y estrenos.



Series y pelis:

Perdidos en el espacio / Lost in Space





El 1 de diciembre se estrena la temporada final del remake de la serie clásica de ciencia ficción de 1965. La serie se estrenó en el año 2018, y desde entonces hemos visto el intento de la familia Robinson de volver a casa y, además, de enfrentarse a una posible invasión.

La casa de papel





Otra que también llegará a su final el próximo 3 de diciembre. Ahora falta poco para que sepamos como terminará su gran plan El Profesor y su pandilla, en una de las series españolas que más supo atraparnos en los últimos años.

The Witcher

A dos años de su premiere original la serie de The Witcher regresa para su segunda temporada. Este 17 de diciembre Henry Cavill regresará en la adaptación de la saga de novelas escritas por Andrzej Sapkowski, que también supieron ser un videojuego antes de llegar a Netflix.

No miren arriba / Don’t Look Up





Con un increíble elenco conformado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Ariana Grande y Jonah Hill, Netflix tira toda la carne al asador en esta película que incluye meteoritos y una sociedad totalmente indiferente a una catástrofe inminente. Se estrena el 24 de diciembre como para confundirnos a Papá Noel con un cometa.

Cobra Kai

La secuela centenial de Karate Kid vuelve con más episodios un año después del estreno de la tercera temporada. La temporada 4 se estrena el 31 de diciembre. Sin embargo, en 2020 Netflix adelantó por sorpresa el estreno de la temporada 3 una semana antes de la fecha que estaba planificado originalmente, algo que quizás se repita este año.

Gentileza: rosarioplus.com