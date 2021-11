Final de la Liga Ocampense de Fútbol: Huracán vs. Ex Alumnos

Huracán y Ex Alumnos superaron sus respectivas llaves de semifinales y se volverán a ver las caras en las finales de la temporada 2021 de la Liga Ocampense de Fútbol.

En una de las semifinales, el pasado sábado por la noche, en San Antonio de Obligado, el equipo dirigido técnicamente por Eduardo Romero derrotó a Atlético Papelero de Villa Ocampo por 6 a 1.



Mientras que en la otra semifinal, en Villa Ocampo, el domingo por la tarde, Huracán batalló duramente ante Central Pueblo Nuevo y con una clara muestra de carácter, sacó pasaje a la final tras un 3 a 1.



La definición del certamen comenzará el próximo domingo, en San Antonio, tras la realización del correspondiente sorteo para determinar localía, que tuvo lugar en la reunión de CD de la Liga.

Domingo 28/11

18:00hs. Ex Alumnos vs. Deportivo Tacuarendí (Final Ida – Sub 20)

20:00hs. Ex Alumnos vs. Huracán (Final Ida – Primera División)