Deportes: Agenda deportiva de fin de semana: Fútbol, Vóley, Hockey y algo más

Durante el inminente fin de semana largo que nos propone el mes de noviembre, Villa Ocampo y la región serán protagonistas de diferentes actividades deportivas. Con el foco puesto en la presentación de Racing El Campesino en Rosario, Virgen Niña y Bomberos en Santa Fe y la definición de la Liga Ocampense de Fútbol, esto disfrutaremos en los próximos días.

CON LA ILUSIÓN DE TODO UN NORTE

El Predio “Jorge Bernardo Griffa” del Club Newell´s Old Boys de Rosario será el escenario de un acontecimiento histórico: la definición de la primera edición de la Copa Federación de Fútbol Femenino.

Hasta la ciudad Cuna de la Bandera viajará el equipo femenino de Racing El Campesino, representante de la Liga Ocampense en la competencia y de todo un norte santafesino que seguirá con mucha atención las alternativas del equipo que dirige Osvaldo Yaccuzzi.

Bajo el formato de Pentagonal Final, el equipo ocampense enfrentará a las Selecciones de las Ligas Departamental San Martín, Santafesina y Casildense, además del anfitrión Newell´s, representante de la Asociación Rosarina de Fútbol.



El Fixture es el siguiente:

✔️ Viernes 19 de noviembre

⚽ 17:15 hs: Liga Santafesina vs. Liga Casildense

⚽ 17:15 hs: Newell’s vs. Liga D. San Martín

✔️ Sábado 20 de noviembre

⚽ 09:30 hs: Liga Santafesina vs. Racing El Campesino

⚽ 09:30 hs: Liga Casildense vs. Liga D. San Martín

⚽ 17:15 hs: Liga D. San Martín vs. Racing El Campesino

⚽ 17:15 hs: Newell’s vs. Liga Casildense

✔️ Domingo 21 de noviembre

⚽ 09:30 hs: Liga D. San Martín vs. Liga Santafesina

⚽ 09:30 hs: Newell’s vs. Racing El Campesino

⚽ 17:15 hs: Racing El Campesino vs. Liga Casildense

⚽ 17:15 hs: Newell’s vs. Liga Santafesina

OTRO VIAJE EN BÚSQUEDA DE TÍTULOS

Los equipos Sub 16 de Virgen Niña y Bomberos Voley afrontarán, durante el fin de semana, la Etapa Final de la Copa Provincial de Clubes, en ambas ramas, en la capital santafesina.

Como ocurriera en el mes pasado, los estadios de Gimnasia, Villa Dora y Banco Provincial serán los escenarios donde competerían los mejores equipos de la provincia, en esta categoría.



La competencia para la Rama Femenina será con 4 triangulares, de los cuales solo avanzará a semifinales el ganador.

* Zona G: Trebolense, Red Star y Gimnasia de Rosario

* Zona H: El Tala, SONDER y Regatas de Rosario

* Zona I: Unión de Sunchales, Policial de Recreo y Bomberos Voley

* Zona J: Olimpia, Unión de San Guillermo y Central San Carlos

Por su parte, la Rama Masculina constará de 3 triangulares, estando previsto que avancen a semifinales los ganadores y el mejor segundo.

* Zona 1: Villa Dora, Jorge Newbery y SONDER

* Zona 2: Libertad, Normal Nº 3 y Bomberos Voley

* Zona 3: Náutico, Pompeya y Virgen Niña Voley

La etapa clasificatoria se desarrollará este sábado, mientras que la definición se concretará el domingo.

El debut para Virgen Niña se encuentra programado para el mediodía de este sábado, frente a Náutico de Rosario. Bomberos, en su versión masculina, lo hará minutos antes de las 11 de la mañana, frente a Libertad de San Jerónimo. Y su equipo femenino, en simultáneo, frente a Unión de Sunchales.

SEMIFINALISTAS SE BUSCA

La Temporada 2021 de la Liga Ocampense de Fútbol ingresa en su fase de definiciones. En el presente fin de semana se disputarán los partidos únicos, correspondientes a las semifinales del certamen, en Primera División y Sub 20.

El sábado, la acción se concentrará en “El Jardín de San Antonio de Obligado” cuando, desde las 21hs., Ex Alumnos (1º de la Zona Norte) reciba al equipo ocampense de Atlético Papelero (2º de la Zona Sur). Como preliminar, animarán su partido semifinal en Sub 20 Deportivo Tacuarendí y Huracán FC.

Por su parte, el domingo se reserva la otra semifinal en Villa Ocampo. Desde las 18hs., Huracán (1º Zona Sur) será local de Central Pueblo Nuevo (2º Zona Norte). Como antesala, los equipos Sub 20 de Atlético Papelero y Ex Alumnos jugarán su choque de semifinal.

✔️ Sábado 20 de noviembre

⚽ 19:00 hs: Deportivo Tacuarendí vs. Huracán (Sub 20)

⚽ 21:00 hs: Ex Alumnos vs. Atlético Papelero (Primera División)





✔️ Domingo 21 de noviembre

⚽ 16:00 hs: Atlético Papelero vs. Ex Alumnos (Sub 20)

⚽ 18:00 hs: Huracán vs. Central Pueblo Nuevo (Primera División)



HOCKEY REGIONAL CON PRESENCIA NORTEÑA

Este sábado, en la ciudad de Reconquista, se desarrollará la 5ta Jornada de la Categoría Sub 15 de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey, con la participación de STIC Hockey de Las Toscas.

El certamen lo lidera Atlético Adelante con 19 puntos, una unidad más que el equipo tosquense. Sarmiento de Margarita, también prendido en la pelea, acumula 16. Por ello, esta fecha guarda especial trascendencia.

🔹 09:30 hs. Adelante vs. Sarmiento

🔹 11:00 Hs. STIC vs. SURI Hockey

🔹 12:30 Hs. Adelante vs. Carmen Luisa

🔹 14:00 Hs. Sarmiento vs. SURI Hockey

🔹 15:30 Hs. STIC vs. Carmen Luisa

El domingo, también en la ciudad cabecera del Departamento Obligado, comenzará a disputarse el Hexagonal Final de la Primera Damas, que definirá los clasificados a semifinales del certamen.

A esta instancia clasificaron los equipos de Huracán de Vera, Atlético Adelante y SURI de Reconquista, Defensores de la Costa de Avellaneda y STIC y Tiro Federal de Las Toscas.

Este hexagonal se jugará a una sola rueda, todos contra todos, clasificando a semifinales los 4 mejores de la tabla final.

🔹 09:30 hs. STIC vs. SURI Hockey

🔹 11:00 hs. Huracán vs. Adelante

🔹 12:30 hs. Tiro Federal vs. Def. la Costa

🔹 14:00 hs. STIC vs. Adelante

🔹 15:30 hs. Huracán vs. Def. la Costa

🔹 16:45 hs. SURI Hockey vs. Tiro Federal

Festejando a Villa Ocampo

En el marco de los festejos por el 143º Aniversario de la Fundación de la Ciudad, la Dirección de Deportes Municipal organiza para este domingo, en el playón deportivo del Complejo Arno, un Torneo Mixto de Beach Voley “Copa Aniversario Ciudad de Villa Ocampo”. La actividad comenzará a las 10hs.

Además, el día lunes, se concretará la 4ta Fecha Puntable del Campeonato Departamental de MTB, con la participación de ciclistas de todo el Departamento Obligado. El evento comenzará a las 8:30hs.