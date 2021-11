El subsecretario de Recursos Naturales explico sobre el video donde se ve una impactante mortandad de peces en el arroyo Calchaquí

Gaspar Borra, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia de Santa Fe, explicó que el video que circula es de hace por lo menos un mes, y que la muerte de los peces se debió a la bajante del río y las altas temperaturas.



Un impactante video que circula por las redes sociales muestra cientos de peces muertos flotando en el arroyo Calchaquí, departamento Vera, en el norte de la provincia de Santa Fe. Ante esto, autoridades provinciales afirmaron que las imágenes son de hace por lo menos 30 días atrás, que se debió a la combinación de la bajante del río y las altas temperaturas, y descartaron que se trate de una contaminación.

Gaspar Borra, subsecretario de Recursos Naturales de la provincia de Santa Fe, contó que el miércoles de esta semana enviaron al director de Pesca a ver relevar la zona y no encontraron nada. «Por lo que pudimos averiguar, ese video tiene por lo menos un mes de antigüedad. No es actual, ya no están los peces. Es probable que haya sido una mortandad de la Laguna del Bonete, que está más arriba, alimenta el Arroyo Golondrina, y quedó focalizada ahí», afirmó.

El funcionario contó: «Hoy a la mañana me comuniqué con gente de Calchaquí que son quienes habían hecho correr el alerta y me informaron que no detectaron nuevas mortandades». Y agregó: «Ese video no tiene fecha y nunca tuvimos la denuncia formal antes. Cuando comenzó a circular en las redes mandamos un equipo técnico a relevar por Ruta 38 y a Los Palmares. No hay ninguna denuncia formal, pero a raíz del video investigamos de qué se trata».

Se realizaron algunas muestras de agua en la zona de La Camila, en el arroyo La Blanca por la zona de Vera y Pintado, y no se detectó ningún parámetro anormal ni nada por el estilo. Es por eso que el funcionario afirmó que «aparentemente fue algo muy focalizado y hoy no se estaría ninguna mortandad en ningún lado. Igualmente con el río tan bajo y altas temperaturas es probable que aparezcan estas mortandades, es un fenómeno natural cuando pasa eso. Siempre aparecen en esta época del año, lo mismo ocurrió el año pasado en el Salado», recordó.

«El año pasado tomamos muestras exhaustivas y confirmamos con certeza que se debió a causas naturales. Está muy bien que la gente esté preocupada y quiera saber los motivos, pero nosotros ante cada mortandad hacemos lo posible para saber cuáles fueron las causas reales», aseguró.

Sin embargo sobre la mortandad en el Calchaquí afirmó que «no se sabe porque en el relevamiento que hicimos el miércoles no detectamos peces muertos, por lo tanto no tenemos para tomar muestras ni sabemos cuáles fueron los motivos».. «Allá arriba es difícil que esté asociado a una contaminación porque no es una zona agrícola. Uno duda cuando está pegado a una zona de explotación agrícola excesiva, pero en esa zona no hay y no hay razones para pensar que fue por contaminación, sino por un evento natural», concluyó.

Fuente: Aire de Santa Fe