Liga Ocampense: Ex Alumnos y Pueblo Nuevo a semifinales

El pasado domingo se disputaron los últimos partidos de la Zona Norte del Campeonato de la Liga Ocampense de Fútbol que definieron los clasificados a semifinales.



En San Antonio de Obligado, Ex Alumnos no tuvo inconvenientes para alcanzar la clasificación. Derrotó a Deportivo Belgrano por 7 a 0.

Los goles para el equipo Santo fueron convertidos por Jonatan Ojeda (x2), Ariel Montenegro (x2), Fernando Quintana, Marco Piceda y Alejandro Pérez.

Por su parte, en el Polideportivo Municipal de Las Toscas, Central Pueblo Nuevo y Deportivo Tacuarendí animaron el partido más emotivo de la temporada.

El Canalla tosquense se quedó con la victoria por 5 a 3 y terminó con las ilusiones del Azul de Tacuarendí.

Fabricio Fernández (x3), Tomás Gómez y Elvio Caballero marcaron para el local, mientras que Enzo Chamorro (x2) y Eduardo Gamarra lo hicieron para el local.

Con estos resultados, la tabla de la Zona Norte finalizó de la siguiente manera:



1º Ex Alumnos 14 pts. +14 (Clasificado)

2º Central Pueblo Nuevo 14 pts. +10 (Clasificado)

3º Deportivo Tacuarendí 12 puntos

4º Tiro Federal 8 puntos

5º Deportivo Belgrano 4 puntos

6º Deportivo El Rabón 4 puntos

7º Boxing Club 3 puntos

De esta manera, las Semifinales del certamen liguista en Primera División serán:



. Huracán FC (1º Zona Sur) vs. Central Pueblo Nuevo (2º Zona Norte)

. Ex Alumnos (1º Zona Norte) vs. Atlético Papelero (2º Zona Sur)

Esta instancia del torneo se jugará a partido único, en el estadio del mejor clasificado.

Como preliminares se disputarán los partidos de la Sub 20. En Villa Ocampo jugarán Atlético Papelero vs. Ex Alumnos y en San Antonio, Deportivo Tacuarendí vs. Huracán.

Cronograma de partidos:



– Sábado 20/11 – En San Antonio

Deportivo Tacuarendí vs. Huracán (Sub 20)

Ex Alumnos vs. Atlético Papelero (1º División)

– Domingo 21/11 – En Villa Ocampo

Atlético Papelero vs. Ex Alumnos (Sub 20)

Huracán vs. Central Pueblo Nuevo (1º División)