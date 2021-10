Darío Schueri: «La batalla por el voto útil»

Una de las tantas interpretaciones del denominado “voto útil” podría ser: “aquel sufragio que realiza una persona, aunque no esté vinculada ideológicamente a algún partido político, para que desbanque al partido gobernante, o bien, para que tenga una mayoría representativa en las cámaras”.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Quizás la prédica opositora por lo ultimo (que el kirchnerismo pierda las mayorías parlamentarias) polarice de manera extrema la elección general del 14 de Noviembre. ¿Qué podría pasar en Santa Fe?.

¿A quienes podría “llevarse puesto” el voto útil en Santa Fe?. Quien lo puede saber; quizás lo revele alguna encuesta confiable con un riguroso muestreo, básicamente entre quienes aleguen que no fueron a votar el 12 de setiembre y lo hagan el 14 de noviembre (unos 400 mil), sumado a quienes votaron a listas que no superaron las PASO (más de 110 mil). ¿Medio millón de “votos útiles” sin destino?.

“Cambiemitas”, progresistas y aspirantes de centro derecha e izquierda van por ese puñado de sufragios, que suponen contrario al peronismo para agrandar sus chances el 14 de noviembre.

Desembarco épico de Juntos por el Cambio

De allí que Juntos por el Cambio haya bajado a Santa Fe, como hizo el viernes último con su task force para obtener la mayor ventaja posible.

Estuvieron en esta capital en un mismo día Gerardo Morales y Mario Negri (el primero peleando además por la presidencia de la UCR el año que viene, y una eventual candidatura a Presidente de la Nación en el 2023) y por la tarde Horacio Rodríguez Larreta con Martín Lousteau, quienes dieron una charla-arenga al Foro de MMCC radicales.

En las próximas dos semanas pasarán por Santa Fe ciudad Martín Tetaz, Patricia Bullrich, Luis Juez, Facundo Manes, Hernán Lacunza, Mauricio Macri; mientras Miguel Torres del Sel se toma selfies con Carolina Losada, y tratan de convencer a Amalia Granata para que se prenda en la campaña.

Las encuestas le dan al cordobés Juez más del 50% de intención a voto en su Provincia; en Santa Fe JxC quiere acercarse a esa cifra, aunque las bancas en el Congreso no varíen según las cifras del 12 de noviembre (obtendría los dos senadores por la mayoría y cinco diputados nacionales).

Fotos, recelos, pezca de votos nuevos y un PJ desmovilizado

Las fotos de “Juntos” los muestra cual cuñadas en Nochebuena (donde está uno, suele no estar el otro) pero lo que importa es la sensación de unidad que dejen ante la sociedad para ganarle al kirchnerismo, contrapeso ideológico con el que debe lidiar Omar Perotti, quien trata de volver a provincializar la campaña en virtud de sus logros de gestión, y de invitar al territorio sólo a funcionarios nacionales de áreas ejecutivas (Obras Públicas, Transporte) para que vengan a firmar multimillonarias inversiones.

“No hay clima de campaña”, dicen en el multiétnico mosaico del peronismo; presienten que el “voto útil” se los llevará puesto en una elección nacionalizada al extremo (al fin y al cabo se eligen legisladores nacionales), y los candidatos locales – la mayoría de los cuales no tuvieron PASO – prefieren cuidar su quinta antes que correr el riesgo de intentar cosechar en campo yermo.

Rosario, donde el Gobernador – y el peronismo – “salvó la ropa” el 12 de setiembre con el convocante Marcelo Lewandowaki, está sumida en el dolor y la bronca por la inseguridad, a la cual ya le pusieron nombre y apellido: el del Gobernador.

El Frente Amplio Progresista con Clara García a la cabeza va por la capitalización, sobremanera de ese “voto huérfano” a listas que quedaron por el camino sin desmerecer los nuevos electores, para superar los 200 mil prometedores votos. Cardumen al cual tirarán las redes también Betina Florito de UNITE y Carlos del Frade.

Encima, Sain

Para colmo de males el siempre presente Marcelo Sain, que intuye un futuro oscuro de destitución del cargo, trata de asirse de una soga judicial para ganar tiempo: acaba de presentar una medida cautelar para que la comisión de Acuerdos que según él lo persigue “se abstenga de tomar cualquier medida disciplinaria” en su contra.

Este miércoles 27 debería presentarse (o enviar un escrito) ante la Comisión de Acuerdos de la legislatura (compuesta por ocho diputados y cuatro senadores) que preside el radical Fabián Bastía, para hacer su descargo ante la acusación de violar el artículo 89 de la Constitución que dice: «Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política». Ya había pedido por nota que la sesión de esa comisión sea pública y con la presencia de la prensa. Hecho denegado de cuajo: “Sain con sus caprichos no nos va a venir a decir como tenemos que proceder”, deslizó uno de sus miembros.

Y para peor, los docentes

Decretos que van y vienen; ¿al final los docentes de gestión pública cobrarán o no el aumento salarial del 17% ofrecido por el gobierno, y aceptado por los sindicatos SADOP, ATE y UPCN?.

El Decreto 2173/21 que se tenía bajo llaves hasta que un medio lo difundió, parece ser claro en establecer que el aumento ya está corriendo desde el 1 de octubre para todo el colectivo docente: docentes de gestión oficial, los de gestión privada y los (ex) docente jubilados.

La realidad es que el Gobierno quedó atrapado entre un anuncio y una imposibilidad jurídica: anunció que sólo abonaría a los docentes privados y jubilados pero no a los docentes de escuelas de gestión oficial. Sabiendo que los sueldos de los docentes privados (que no son empleados del Estado sino de entidades privadas) y los haberes de jubilados no tienen aumentos autónomos, sino que su aumento se deriva estrictamente del que se otorga a los docentes de gestión oficial, quiso encontrar un atajo jurídico para evitar ese nudo gordiano.

Como no se encontró el atajo, el Ministerio de Economía impulsó el decreto que dice «el manual», otorgando un aumento unilateral del Gobierno (fuera de acuerdo paritario) pero que incluye a todos los docentes y jubilados. Así salió el decreto 2173 que en estos días vio la luz fuera de los despachos de casa gris.

Como la orden del Gobernador era clara de que los docentes de gestión oficial no cobren el aumento este mes, para no quedar debilitado en la negociación ni dejar expuestos a UPCN, ATE y Sadop otorgando a Amsafe el aumento, el Ministerio de Trabajo cumplió la demanda del gobernador y redactó un decreto que quita a los docentes oficiales lo que ya estaba otorgado.

Contra el parecer, dicen, del ministro de Economía, se terminó firmando este último decreto que puede decirse «pone el cepo» a los sueldos de docentes oficiales. Solo queda saber cómo van a tomar estos enredos los docentes si ven que el Gobernador quitó lo que ya había otorgado.

¿Será una salida para Amsafe cuestionar judicialmente este último decreto por discriminación, práctica antisindical y hasta incluso ilegal?.

El miércoles se sabrá cómo sigue pero en los dos días previos los jugadores podrán reposicionar sus fichas en el tablero.

Dimes y diretes en una Argentina emocionalmente alarmada. Los mayores de 50 están viendo – y viviendo paralelamente – una película cuyo final es “expoliable”.