Covid: Prevén una fuerte suba de casos de la variante delta en 15 días

El secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto, aclaró: «Si afecta a la población con el mayor porcentaje de vacunados, sin duda van a ser casos leves».



A nivel mundial suben los casos de la variante delta de coronavirus, mucho más contagiosa que el virus original. Para frenar su propagación en Argentina el gobierno dispuso en junio fuertes restricciones en el ingreso de pasajeros, mientras continuaba el plan de vacunación. Pero con las flexibilizaciones ya se espera una nueva ola de casos.

En diálogo con el programa Ahí Vamos por FM 106.3 La Radio de UNO, el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto, aseguró que estos ocho meses de llegada de vacunas «nos ha permitido estar en esta situación epidemiológica en calma, con más de 62% de la población anotada ya vacunada».

“La foto de la portada del día nos muestra este recupero que hemos tenido, esta proyección nueva hacia esta vida que tanto esperamos en convivencia con el virus, y sobre todo con la prevención que va a ser una herramienta, por un tiempo más, hasta que podamos alcanzar una inmunidad importante y que los pocos casos que nos queden no desequilibre nada ni desestabilice ningún sistema sanitario”, evaluó.

Nueva ola de casos



Con respecto a la variante delta, el funcionario explicó que en la provincia no pasan de los 50 casos en promedio, por lo que la positividad de la última semana es del 12%. “El incremento que tenemos como predominio de la variante es un 40% con una positividad baja. Entonces, no es lo mismo allá por junio del año pasado cuando teníamos 4.000 casos hoy que tenemos 50 casos. Esto no va a desestabilizar, pero algo que tenemos que tener presente es que esto que estamos viendo hoy tiene que ser más que reflexivo, porque la pandemia no terminó”.

“Estamos asegurando la vacunación en la población que puede llegar a ser un reservorio y mantener esta transmisión, que es el rango de 3 a 17 años”, dijo Pietro, agregando que el rango etario de 18 a 40 años está “renuente” para recibir la primera o segunda dosis de su vacuna.

Y aseguró: “Hemos visto este pequeño incremento que no nos va a desestabilizar en este momento y se piensa que en unos 14 o 15 días vamos a tener estas oleadas de ascenso de casos, que si nos caza a la población con el mayor porcentaje de vacunados, sin duda van a ser casos leves”.

Más vacunas



Pietro precisó que la población de 3 a 11 años consta de 400.000 chicos y chicas, de los cuales se inscribieron 200.000 y ya se inocularon 105.000, mucho menos de la mitad. En contraposición, los adolescentes de 12 a 17 con al menos una dosis ya llegan al 70%.

“Nosotros estamos parados aquí por el sacrificio que hemos hecho todos los santafesinos, por el clima que nos está acompañando y por supuesto con algo que no contábamos el año pasado que son las vacunas”, dijo el vocero. “Hoy estamos pidiendo al menos una dosis de vacunas pero seguramente después se va a pedir dos dosis de vacuna, por eso la importancia de completar esquemas”.

Para llevar confianza a los padres, el doctor recordó que la vacuna para los menores de 12 años es Sinopharm, una plataforma de virus atenuado cuya composición es ya conocida por los pediatras. “Es la misma base de vacunas que tiene la de hepatitis A, la polio inactivada, por lo cual sabemos que es una vacuna segura. Algo a tener en cuenta es que fue la primera vacuna aprobada para las embarazadas, entonces menos riesgo que exponer a una mujer embarazada a una vacuna nos tiene que dar una cierta seguridad”, afirmó.

“La Asociación Argentina de Pediatría nos ha apoyado; y yo calculo que la confianza de los pediatras se viene dando en virtud de esto, de cómo vienen acompañando los efectos adversos que pueden tener que ver con una vacunación común. No hemos tenido ninguna complicación y creo que esta confianza se va dando.”

¿Terceras dosis?



Recientemente la ministra de Salud, Carla Vizzotti, adelantó que se comenzará a avanzar con las terceras dosis en personas mayores de 50 años e inmunocomprometidas. Al respecto, el especialista explicó que, con la edad, la respuesta que cada organismo puede detectar frente a un estímulo, llamada inmunogenicidad, se va degradando.

“Por eso toda persona mayor de 50 años, y personas que tienen inmunocompromiso, van a recibir esta tercera dosis para completar esquema”, confirmó. “A partir de los seis meses caen esos anticuerpos, entonces necesita la aplicación de una nueva dosis para completar esquemas y que esa inmunogenicidad alcance un año, para después sí continuar con esta tercera dosis que seguramente vamos a recibir de ahora en más como una vacuna antigripal, con población priorizada”.

Según Pietro, esta tercera dosis priorizada será para el personal de salud, trabajadores esenciales y luego al resto de la población. “Es muy importante que estemos despertando este sistema inmune en forma permanente porque está comprobado que tenemos circulación de una variante que asusta al mundo y si uno mira lo que es el este de Europa y lo que es Reino Unido, con 40.000 casos diarios de Delta, nosotros estamos preparados para esto”.

“Ningún caso ha requerido la internación severa; tenemos tres o cuatro casos de personas internadas hoy sin vacuna, uno vacunado pero muy leve, entonces creo que la importancia en esto está en adherir a este megaplan de vacunación”, finalizó.

Fuente: UNO Santa Fe