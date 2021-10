Samco Villa Ocampo: 28.450 vacunas aplicadas (16.225 de 1º dosis y 12.225 de 2º dosis)

La Dirección del Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” informa a todas las personas mayores de 18 años que aún no se vacunaron, que pueden recibir la primera dosis de Sputnik sin turno; con la condición de inscribirse previamente en la página del Ministerio de Salud de la Provincia o concurriendo a la Casa de la Cultura Municipal, para de esa manera asegurar la segunda dosis posterior.

Total de vacunas aplicadas en Villa Ocampo hasta el día de la fecha:

• ASTRAZENECA: 10774 (6118 de 1º dosis y 4656 de 2º dosis)

• SINOPHARM: 9206 (5122 de 1º dosis y 4084 de 2º dosis)

• SPUTNIK: 6446 (4143 de 1º dosis y 2303 de 2º dosis)

• MODERNA: 1725 (543 de 1º dosis y 1182 de 2º dosis)

• COVISHIELD: 299 de 1º dosis

TOTAL: 28450 (16225 de 1º dosis y 12225 de 2º dosis)

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ACTUAL DE VILLA OCAMPO

• 1 Test rápido realizado

• 1 Positivo del día anterior de Villa Ocampo

• 1 Negativo

NO NOS RELAJEMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS:

• Uso permanente del tapaboca.

• Desinfección e higiene periódica de manos.

• Interactuar lo menos posible con integrantes que no formen parte del grupo familiar conviviente.

• Mantener distanciamiento y no permanecer mucho tiempo con otras personas en espacios cerrados o con poca ventilación.

• No compartir vasos, bombillas u otros utensilios.

• Dejar ventilación cruzada y permanente de por lo menos 5 cm. en los ambientes de trabajo y del hogar.

De una actitud individual y grupal responsable depende la seguridad de toda la comunidad.