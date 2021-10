Santa Fe: Diputados convirtió en ley el proyecto de conectividad

Con 32 votos positivos y 11 abstenciones, la Cámara baja santafesina aprobó la iniciativa que busca llevar el servicio de internet a todo el territorio.



Este jueves por la tarde, la Cámara de Diputados de la provincia convirtió en ley el proyecto de conectividad, que busca dotar a todo el territorio santafesino del servicio de internet. Se trata de uno de los puntales del gobierno de Omar Perotti, el cual tuvo media sanción de la Cámara de Senadores en octubre del 2020.

La polémica entre el oficialismo y la oposición giró en los últimos meses en torno al monto total de la inversión prevista: 124 millones de dólares, de los cuales 100 millones llegarían a la provincia a través de un crédito externo.

Con la mayoría de los diputados en la Cámara, once de forma remota y cuatro ausentes, la votación total final quedó con 32 votos a favor y 11 abstenciones. Los sectores que se abstuvieron son los encabezados por Maximiliano Pullaro (UCR Evolución) y Amalia Granata (Somos Vida).

El bloque Igualdad (Rubén Giustiniani y Agustina Donnet) votó a favor de todo el proyecto, salvo su artículo séptimo.

EL PROYECTO



El proyecto apuesta a implementar un programa estratégico de conectividad, que tiene como ejes el acceso universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), garantizando la inclusión digital de la población bajo estándares de calidad, la optimización del uso del espectro radioeléctrico y la capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones.

Sobre de los aspectos financieros del Programa, cabe señalar que el monto total para su implementación alcanza los U$S 124.670.000 de los cuáles el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF – (U$S 100 millones), constituye un 80%, mientras que el monto restante (U$S 24.670.000) se prevé financiar con recursos propios del Estado provincial.

El endeudamiento supone como condiciones financieras la Tasa de Interés LIBOR + Margen (1.97%) y un plazo de amortización de 15 años con cinco años de gracia para el capital. En tanto que el plazo de ejecución estimado del programa es de cuatro (4) años.