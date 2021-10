Las Toscas: Ex combatientes disertaron sobre la causa Malvinas

El centro cultural de la ciudad de Las Toscas, fue el lugar en la noche de este miércoles 20 de octubre de 2021, en que disertaron los tres ex combatientes de Malvinas que por noveno año consecutivo están visitando la región.

De la mano de la profesora Nancy Sánchez, vinieron el ex soldado de Ejército Esteban Tries, el ex soldado de la Marina de guerra, José Cruz y el ex suboficial de Aeronáutica Jorge Sabagh, todos ellos combatieron en Malvinas en 1982 y comparten sus vivencias, a través de todo el territorio nacional y de esa manera quieren mantener viva la causa de Malvinas.

El encuentro fue organizado por la secretaría de cultura del gobierno de la ciudad de Las Toscas y tuvo como objetivo central, “Homenajear a los integrantes y miembros de la junta de protección civil de la localidad”, todos ellos integrantes de las distintas instituciones que desde la hora cero de la pandemia trabajan en pos de cuidar la salud de la población.

Allí estuvieron la directora del hospital Las Toscas, en representación del área de salud, el presidente de Bomberos voluntarios, el presidente de Codeselt, el representante de la policía local, el representante del ministerio público de la acusación, el intendente de la ciudad, el presidente del concejo deliberante y otras instituciones.

Presentó a los disertantes, la secretaria de cultura, Celeste Richter, luego les dio la bienvenida el intendente de la ciudad, Leandro Chamorro y a partir de ese momento comenzaron los protagonistas.

Emociones hasta las lágrimas con los vibrantes relatos. Los tres coincidieron en decir que ellos no fueron *CHICOS DE LA GUERRA*, fueron soldados de la patria que cumplieron con el juramento de DEFENDER LA PATRIA HASTA PERDER LA VIDA* y agregaron que hoy no son loquitos de la guerra, son ex combatientes orgullosos de haber participado de una gesta histórica para nuestro país.

Los tres veteranos de guerra, coincidieron en expresar que los que estuvieron al frente de la protección civil durante este año y medio de pandemia, tuvieron una dura lucha en la guerra contra el COVID, por ello se merecen todo el respeto y reconocimiento de la sociedad Argentina, especialmente aquí en el norte provincial.