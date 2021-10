Martorano: «Por la vacunación, los casos de Delta que aparecen vienen siendo leves»

La ministra de Salud de la provincia habló sobre la situación sanitaria. «En Oliveros, tuvimos que aislar 70 personas a partir de un caso. Pero la detección temprana y el aislamiento, permite controlar el foco», indicó la funcionaria.



La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, se refirió este martes a la situación sanitaria: «La pandemia no terminó, la estamos cursando. Siempre digo que tenemos fotos, que son dinámicas. En esa foto, inclusive hoy, los números son buenos. Tenemos un 2 por ciento de positividad en los testeos que realizamos. Lo que ocurre es que nosotros también hacemos secuenciación genómica, no sólo de los viajeros sino de un grupo más importante de positivos. Y lo que estamos viendo es un incremento de la variante Delta. En este sentido, lo que debemos decir es que las personas que se han vacunado, están cursando la Delta como casos leves».

Martorano, que brindó una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Rosario, añadió: «En los últimos 15 días, hemos tenido internación de cuatro casos con la variante Delta, pero eran todas personas no vacunadas. Y que no se habían vacunado por decisión propia, no porque se les había demorado un turno, sino que no se habían anotado. Por eso reitero, la foto es buena: tenemos un 45 por ciento de camas ocupadas de UTI en Rosario y el 60 en toda la provincia. La incidencia es bajísima, de 9 casos cada 100 mil habitantes. Recuerden que esa misma variable llegó a ser de más de mil casos por 100 mil habitantes. Pero sí estamos viendo un incremento y sabemos que en el próximo mes, probablemente se dupliquen los casos. Si alguien tiene síntomas, debe hisoparse, si da positivo hay que aislarse. Y seguiremos vacunando, que es lo que nos está permitiendo tener este presente con esta realidad epidemiológica».

La presentación ante la prensa se hizo en el Aeropuerto para informar también, junto a las autoridades de la estación aérea, qué protocolos estarán vigentes durante la próxima temporada estival. «En Oliveros, tuvimos un positivo de Delta y tuvimos que aislar a unas 70 personas por ese caso. Lo mismo nos había pasado en otras localidades. Hubo una situación de un joven que había ido a un boliche, al que luego se le detectó Delta y se aislaron muchos chicos en la escuela. Pero la detección temprana y el aislamiento, permite controlar el foco».

«La Delta la tenemos y no hay antecedente de viaje en los casos que aparecen. Pero les recuerdo que tenemos el 61 por ciento de la población total con las dos dosis de vacuna ya aplicada. Y tenemos 90 mil vacunados con la primera dosis en pre adolescentes de 12 a 17 años, mientras que más de 60 mil niños de 3 a 11 años ya se vacunaron. En el próximo mes, se va a completar esquemas con todos ellos. Pero aclaro, la pandemia no terminó», expresó la ministra de Salud provincia.

Fuente: rosarioplus.com