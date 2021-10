Día de la Madre: Qué tener en cuenta para no ser estafado en compras online

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe brinda una serie de consejos a cuenta a la hora de realizar las transacciones.



En el marco del Día de la Madre, que este domingo se celebra en Argentina, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe recuerda recomendaciones y consejos a tener en cuenta a la hora de realizar compras online, con el objetivo de prevenir estafas, robos de información y resguardar los derechos de los consumidores y las consumidoras.

Páginas reconocidas: Comprar en páginas web reconocidas y con buena reputación. Y además, controlar que la web cuente con una URL segura (los navegadores lo señalan con un candado junto a la dirección web, que debe comenzar con https).

Conexión segura: Utilizar una red privada para realizar transacciones. Nunca una red de Wi-Fi pública.

Formas de pago: se recomienda utilizar tarjetas de crédito o tarjetas virtuales. En caso de tener que desconocer la compra es más fácil frenar el cobro.

Política de la tienda: Comprobar condiciones de envío y de devolución.

Opinión de usuarios: Evaluar la reputación digital de los vendedores. Evitar comprar en tiendas con reputación negativa por parte de los consumidores.

Datos necesarios: No proporcionar datos que no tienen como finalidad la compra de un producto. No mandar fotos de tarjetas, por ejemplo.

Comparar precios: Analizar tiendas con el mismo producto para comparar. Desconfiar de los grandes descuentos y tener referencia del precio del mismo producto previamente.

Factura de compra: Exigir y conservar factura por si hay algún problema con el producto.

Sentido común: Desconfiar siempre ante las ofertas no solicitadas o sugeridas.

Además de ser el mes de la Madre, octubre es el mes de la Ciberseguridad. Es por ello que la Defensoría del Pueblo exhorta a la ciudadanía a poner en práctica hábitos de higiene, seguridad y educación digital.