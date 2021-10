La provincia abrió una licitación para modernizar la tecnología aplicada a la gestión policial

Se realiza en el marco del Programa Provincial de Modernización de la Fuerza Policial. El presupuesto oficial es de $ 3.921.441.543,33.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Seguridad, lanzó la licitación para el “Sistema de Control, Atención y Despacho” (SICAD) para la modernización de la policía. En este proceso, se comprarán cámaras personales, drones, teléfonos robustos y sistemas de posicionamiento de patrulleros con un presupuesto oficial de $ 3.921.441.543,33.

El secretario de Seguridad, Germán Montenegro, afirmó este miércoles que “la idea es concentrar la totalidad de los dispositivos tecnológicos en los Centros de Análisis y Operaciones Policiales (COP) abocados al seguimiento, la dirección y supervisión de las intervenciones de vigilancia y respuesta inmediata y de las intervenciones focalizadas. Nos permitirá dar un servicio policial más eficiente, ya que la tecnología que se usa hoy en la provincia es bastante anticuada y desactualizada”.

Con esta licitación, la provincia invertirá en dispositivos de rastreo a través de GPS/AVL que permitan conocer el despliegue policial en tiempo real, así como un control de la actividad realizada por cada efectivo y vehículo.

Al mismo tiempo, se equipará a la Policía con nuevos equipos de comunicaciones mediante “celulares robustos”, que permiten las comunicaciones encriptadas interoperables con la red Tetra, ya desplegada en la provincia de Santa Fe, así como también permiten efectuar videollamadas con los COPs y un acceso directo del nivel de conducción del sistema policial hacia los dispositivos de cada policía. Además, los agentes tendrán cámaras portátiles personales a los efectos de registrar sus intervenciones.

También se preveé la actualización de los medios e integración al Sistema de Atención de Emergencias 911 (SAE 911) a la operatividad general del sistema de seguridad pública, de manera tal de que se transforme y consolide como una herramienta al servicio de la operatividad policial y del análisis y estadísticas criminales. Además del reacondicionamiento y construcción de las instalaciones edilicias en las cuales se van a desplegar las adquisiciones antes mencionadas.

En el primer llamado a licitación, la oferta que se presentó era excesivamente superior con respecto al monto que establecía la base presupuestaria, inviable para la provincia. El proyecto se readecuó y se volvió a abrir el proceso licitatorio.

“Si los legisladores están preocupados, hubiesen votado la Ley de Emergencia en Seguridad que envió el gobernador Omar Perotti, ya que la Ley aprobada fue una ley destripada. Borraron todos los artículos de importancia. No contempló las autorizaciones previstas en el proyecto de ley original que modificaba la estructura orgánica y funcional de la Policía de Santa Fe, reajuste y racionalización de los recursos humanos, la optimización de los recursos materiales y los servicios que presta la Policía, ni la adquisición recursos materiales para la Policía a los efectos de fortalecerla institucionalmente”, continuó el secretario de Seguridad.

“También los legisladores eliminaron del texto el artículo que refería que el Ministerio de Seguridad tendría a su cargo la administración y disposición de los fondos especiales autorizados por las Leyes Provinciales N° 10.296 y sus modificatorias n°10.836, n°11.579, y el artículo n° 11 del Decreto N° 8/14. Así como borraron del texto el artículo que establecía que el Ministerio de Economía tomaría recaudos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto relacionado a la emergencia en seguridad, como así también para concretar la administración y disposición de los fondos de cuentas especiales originadas con motivo de la Actividad Seguridad”, continuó Montenegro.

“Todos sabemos de la gravedad que estamos viviendo y nos sentimos sin apoyo de la oposición, que pareciera estar más centrada en la campaña electoral y no en la seguridad de los santafesinos y santafesinas. Definitivamente no somos lo mismo, si tenemos en cuenta que de los 12 años gobernaron la mayoría con la ley de emergencia en seguridad aprobada. La Ley no es un capricho, acelera los tiempos y es lo que los santafesinos y santafesinas necesitan. Ojalá lo entiendan y recapaciten. Poder contar con equipamiento unos meses antes no da lo mismo”, finalizó el funcionario.

DETALLES DE LA LICITACIÓN



Las ofertas serán recepcionadas hasta las 10 horas del 5 de noviembre de 2021, en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 – Primer Piso – de la ciudad de Santa Fe.

La apertura de ofertas se realizará el 5 de noviembre de 2021 a las 12 horas en la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes: Mendoza 2905 – Primer Piso de la ciudad de Santa Fe.