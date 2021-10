Villa Ocampo: 27.088 vacunados (15.381 de 1ª dosis y 11.707 de 2ª dosis)

Se informa que a partir del próximo martes 12 de octubre se inicia la vacunación a niños de este 11 y 3 años; comenzando con los de 11 años, con turnos otorgados desde el Ministerio de Salud de la Provincia. Se les aplicará la vacuna Sinopharm.

Total de vacunas aplicadas en Villa Ocampo hasta el día de la fecha:

• ASTRAZENECA: 10652 (6115 de 1º dosis y 4537 de 2º dosis)

• SINOPHARM: 8452 (4401 de 1º dosis y 4051 de 2º dosis)

• SPUTNIK: 5960 (4023 de 1º dosis y 1937 de 2º dosis)

• MODERNA: 1725 (543 de 1º dosis y 1182 de 2º dosis)

• COVISHIELD: 299 de 1º dosis

TOTAL: 27088 (15381 de 1º dosis y 11707 de 2º dosis)

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ACTUAL DE VILLA OCAMPO

• 12 Test rápidos realizados

• 4 Positivos

• 1 Positivo del día anterior

• 5 Positivos en total de Villa Ocampo

• 8 Negativos

• 1 Negativo del día anterior

• Sin internados en el sector Covid

• 28 Activos en estos momentos

• 300 Aislados por contacto, preventivos y positivos

• 1657 Pacientes desde el inicio de la pandemia

• 52 Fallecidos desde el inicio de la pandemia

NO NOS RELAJEMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS:

• Uso permanente del tapaboca.

• Desinfección e higiene periódica de manos.

• Interactuar lo menos posible con integrantes que no formen parte del grupo familiar conviviente.

• Mantener distanciamiento y no permanecer mucho tiempo con otras personas en espacios cerrados o con poca ventilación.

• No compartir vasos, bombillas u otros utensilios.

• Dejar ventilación cruzada y permanente de por lo menos 5 cm. en los ambientes de trabajo y del hogar.

De una actitud individual y grupal responsable depende la seguridad de toda la comunidad.