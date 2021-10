Hurtos en Villa Ocampo y Florencia

En Villa Ocampo encontraron una bicicleta robada y en Florencia lograron recuperar unas placas de panteones robadas del cementerio municipal.



VILLA OCAMPO: Robo de una bicicleta



Fecha 02/10/2021 – Siendo las 12:20 horas, ampliando de fecha 30/09/21, Virtud actuaciones caratuladas prima facie “HURTO”, Hecho en el cual resulta víctima un hombre de 23 años, quien denuncio sustracción de bicicleta TOPMEGA rodado 29, color negra con la impresión de TOPMEGA en color naranja, valuando en pesos ciento cincuenta mil.

En fecha se realizó requisa en finca de un vecino de 39 años, ubicada en calle 2 de Abril y 25 de Mayo de esa ciudad, obteniendo resultado NEGATIVO. Posteriormente se constituyen al domicilio de un hombre mayor de edad, en el lugar se entrevistaron con hermano del mismo, quien manifestó en la finca habría una bicicleta de las características descritas por los actuantes, motivo por el cual hace entrega voluntaria del elemento en cuestión.

Se dio conocimiento al Sr Fiscal en Turno.

FLORENCIA: Robo de placa de panteones del cementerio



Fecha 03-10-2021 – Personal de la Comisaria X UR IX, recepciono denuncia a ciudadana Z. C., quien adujo que en la fecha se hizo presente en cementerio municipal de esa localidad, donde observo la faltante de cuatro (04) Placas de panteones, propiedad de su familia. No funda sospecha, no valúa la perdida.

Interiorizado Fiscal Interviniente Dr., Norberto Ríos del MPA Las Toscas, dispuso diligencia a seguir. Siendo las 21:30 horas, circunstancias que personal de esa UOP se encontraba realizando patrullaje preventivo por Ruta Provincial 89S, observan sobre lateral Norte de la misma una (01) bolsa de polietileno color blanco, por lo que procedieron a examinar la misma, hallando en el interior cuatro (04) placas de panteón, mismas con similitudes que fuera denunciado por femenina, procediendo al secuestro de los elementos.

Se dio conocimiento a Fiscal Interviniente.

