Caída masiva de WhatsApp, Facebook e Instagram

WhatsApp, Facebook e Instagram presentan fallas a esta hora en varios países.



El sitio de seguimiento de interrupciones Down Detector registró decenas de miles de informes para cada uno de los servicios. El propio sitio de Facebook no se cargaba en absoluto durante aproximadamente una hora el lunes; Instagram y WhatsApp eran accesibles, pero no podían cargar contenido nuevo ni enviar mensajes.

En Twitter ya son tendencia los #WhatsApp, #Instagramdown y #Zuckerberg, por el creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Facebook es dueña Instagram y WhatsApp.

«Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos», dijo Facebook en Twitter. «Estamos trabajando para que las cosas vuelvan a la normalidad lo más rápido posible, y nos disculpamos por cualquier inconveniente».

El motivo de la interrupción no quedó claro de inmediato. Un portavoz de la compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN Business.

La caída de WhatsApp y de las otras redes sigue vigente. Ante la situación, millones de usuarios han migrado hacia otras aplicaciones, como Twitter y Telegram, para seguir en contacto virtual. No obstante, no se sabe bien a qué hora volverán a funcionar los servidores. La caída de estos servicios no en algo nuevo; sin embargo, muy pocas veces se ha extendido tanto el problema.

la cuenta oficial de WhatsApp se encargó de anunciar las fallas. “Somos conscientes de que, en este momento, algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp. Estamos trabajando para regresar las cosas a la normalidad. Anunciaremos una actualización lo más pronto posible. ¡Gracias por la paciencia!”.

No es un buen día para Facebook

Las acciones de Facebook del lunes están en camino de su peor día desde el 30 de octubre del año pasado.

Las acciones del gigante tecnológico han bajado actualmente un 5,5% tras las acusaciones de un denunciante de que la empresa priorizaba las ganancias sobre el bien público.

Si sufriste de esta caída no te alarmes, esto no afectará a los datos que tenías guardados. Si quieres seguir comunicándote con tus amigos para no dejar las redes sociales te recomendamos utilizar Twitter, que es la plataforma que menos caídas ha sufrido hasta el momento. Además, que cuentas con otras herramientas de comunicación:

– Zoom

– Meet

– Telegram

– Twitter