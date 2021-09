Villa Ocampo: «Hay circulación de la cepa Manaos»

En diálogo con la directora del hospital, Dra. Olga Sánchez, nos cuenta que los resultados de los estudios demuestran que en la ciudad ocampense circula la cepa brasilera, que hay dos focos de contagios y que es una cepa muy virulenta, muy agresiva y la de mayor índice de reinfección.



Por Analí Macuglia



La Dra. Olga Sánchez, directora del samco local de Villa Ocampo, dialogó con Horacio Macuglia en el programa Estilo Propio sobre la cepa que está circulando en la ciudad.

Al respecto de cómo se supo, contó: “Cuando uno quiere saber qué cepa es la que está circulando, se mandan muestra de PCR y se manda a secuenciación. Esa secuenciación es la que dice cuál es el genoma del virus que está en la ciudad. Nos llamó la atención que tuvimos un caso de reinfección, aun con las dos dosis de la vacuna puesta. Y en esas circunstancias, hace más o menos un mes, mandamos a secuenciar”.

Pero, ahora se supo de otros nuevos casos. “Ahora nos tomó por sorpresa nuevamente, que en un supermercado que todos conocemos tenemos 11 casos y 2 de contacto estrecho en un lapso muy corto de tiempo. Entonces, Lo que hicimos el viernes, fue mandar 5 muestras, porque a veces se manda una y no tiene suficiente carga viral, pero se ve que sí tiene carga viral la cepa que tenemos. Así, el resultado de hoy nos dice que la cepa que esta circulando en villa Ocampo es la cepa Manaos”.

En relación a la diferencia que hay entre la cepa que estuvimos viviendo y la cepa Manaos, la directora expresó: “La diferencia a la cepa original es que esta cepa es mucho más contagiosa, es la cepa que más índice de reinfección provoca. La gente que ya tuvo covid, puede volver a tener. Es una cepa muy virulenta. Hemos visto que los pacientes a los cuales se les hizo el testeo tienen una carga alta viral. Es muy contagiosa y frecuentemente lo que se estudia es que todos los pacientes tengan las dos dosis de vacunas, así se defiende un poco mejor que con una sola. Es la cepa brasilera y es muy agresiva”.

DOS FOCOS



“Ayer entró otro foco por fuera del supermercado, que tiene un montón de contactos estrechos que hoy hisopamos”, contó Sánchez dando a entender que hay dos focos importantes con esta cepa.

“No es la cepa Delta, que es la que es más trasmisible, pero menos agresiva. Ésta es la Manaos, que es altamente virulenta, con alta carga viral y es muy agresiva. Lo que quiero pedirle a la gente es que no se relaje, que siga usando barbijo. El hecho de que haya tenido covid, no quita que vuelva a tenerlo”, dijo la doctora.

Y agregó: “No sirve de nada la campaña del miedo. Acá, lo que tenemos que hacer todos es cuidarnos. Tenemos que poder trabajar, poder circular, lo único que no hay que hacer es quitarse el barbijo en lugares cerrados o en lugares abiertos con acumulación de personas. Porque es una cepa muy contagiosa, el que ya tuvo se puede reinfectar, porque es la cepa que más reinfección causa. Y, también decirle a la población que, si bien en la provincia casi no hay muchos casos positivos, en la ciudad de Villa Ocampo tenemos dos brotes de cepa Manaos”.

VACUNACIÓN

Respecto a cómo vienen la vacunación en la ciudad ocampense, Sánchez dijo: “Tenemos casi toda la población con las dos dosis, que para nosotros es una tranquilidad. Porque quienes tienen las dos dosis se defienden mejor de esta cepa. Está dicho y estudiado”.

Respecto a los síntomas, contó que es una cepa que provoca síndrome de congestión nasal y frecuentemente genera neumonías basales. Esta cepa provoca algo de saturación y de infiltrado pulmonar.

“Estamos recibiendo algo de Moderna para niños menores de 12 a 17 años. La cantidad de vacunas que nos llega viene de Provincia, no depende de nosotros. Pero la gente del vacunatorio, vacuna día a día. Vacuna que llega, vacuna que se coloca”, comenta sobre las vacunas la directora del hospital.

En respuesta una pregunta de un oyente sobre cómo llega esta cepa a Villa Ocampo, Sánchez informó que se introduce porque viene gente de Buenos Aires, donde hay circulación de la cepa. “Vino gente de Buenos Aires en las elecciones y se junta para el asado. No juzgo ni crítico, pero juntarse sin barbijos, sabemos que es arriesgado”.

“CUANDO SE HACEN GESTIONES, LAS COSAS SE CONSIGUEN”



Por otra parte, la directora Olga Sánchez quiso comunicar a la población que llegó el pliego para la digitalización del equipo de rayos. “Mañana se hace la presentación de pliegos, el que gane el pliego será el responsable de instalar el equipo de rayos digital”.

Además, agregó que se aprobó también un monitor para quirófano y 7 computadoras que se pidieron al Ministerio para informatizar todo el hospital. “Así que vamos a presentar las licitaciones. Eso quiere decir que cuando se hacen gestiones, las cosas se consiguen”, remató.

Y, por último, le habló a los partidos políticos: “Cuando uno está dirigiendo una institución, ya sea una ONG o una institución pública, lo que hay que hacer es gestionar. Y ahí no importa el partido político, tenemos que juntarnos todos, porque las gestiones se consiguen cuando uno tiene un contacto; entonces, si yo no tengo contactos y alguno me lo facilita, me facilita que las cosas que son necesarias en el hospital, se consigan”.

“Tenemos un hospital viejo, que tiene condiciones edilicias malas. Se tapan las cañerías, se bañan y se inundan las habitaciones. Hay un montón de cosas que tenemos que arreglar, y depende de la voluntad de todos para que nos ayuden a gestionar. En el hospital no se hace política, se hace medicina. Le pido entonces, a todos los partidos políticos, a todos, que nos ayuden en las gestiones porque necesitamos mejorar el hospital”, finalizó diciendo la Dra. Olga Sánchez, directora del hospital de Villa Ocampo.