La Gallareta tiene nuevos jefes de policía

Mediante directivas del Jefe de la Unidad Regional XIX, el Sub. Director de Policía Daniel Gustavo Borovachi, el Sub Jefe de la Unidad Regional, Sub. Director de Policía Dr. Diego Costanzo, puso en funciones a los nuevos jefes de la Comisaria 5ta de La Gallareta.



Desde este mes de septiembre de 2021, el Inspector Darío Zombo es el nuevo jefe de comisaría y el Sub. Inspector Juan Pablo Chía, sub jefe.

Luego de los respectivos nombramientos, se llevó a cabo una reunión donde se abordaron diferentes temas relacionados con la prevención en materia de seguridad. De la misma, participaron el Jefe de la 2da. Zona de Inspección, Comisario Supervisor Jorge Marotte; y los recientes jefes designados.