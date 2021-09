Clara García: “Vamos a defender en el Congreso de la Nación los sueños de cada santafesino como nos enseñaron Hermes y Miguel»

La precandidata a senadora nacional por el Frente Amplio Progresista (FAP) encabezó un acto virtual junto a cientos de candidatos, referentes y militantes de la lista Adelante. “Santa Fe necesita representantes, no delegados de los partidos nacionales”, sostuvo.

En un encuentro que congregó a candidatos, referentes y militantes de toda la provincia, a través de la plataforma Facebook Live, García, quien estuvo precedida en el uso de la palabra por la precandidata a diputada nacional Mónica Fein y por el segundo precandidato a senador nacional, Julio “Paco” Garibaldi, aseguró: “Somos nosotros quienes vamos a exigir que en el próximo presupuesto se incorpore el pago de la deuda que la Nación tiene con Santa Fe, que no recibamos menos subsidios para el transporte público que Capital Federal ni menos obras públicas que otras provincias. Somos nosotros, quienes vamos a discutir el contrato de la Hidrovía para que no nos perjudiquen, quienes vamos a defender a los que sostienen la producción de biocombustibles y de carne en Santa Fe”, enfatizó.

La actual diputada provincial recordó que en la campaña electoral de 2019, el Frente Progresista advirtió que “los derechos ganados podían perderse en un día, pero jamás creímos que se pudiera llegar a tanto” -dijo en relación a la actual administración provincial-, a este gobierno inactivo, sin equipos, sin proyectos ni programas, sin escala, que conduce a los tumbos y con tibieza a esta Santa Fe enorme y vibrante que le quedó grande. A un gobernador que interrumpe todo, paraliza todo, inmoviliza todo. Al Perotti de los 90”, sintetizó.

El gobernador y el centralismo porteño le dan la espalda al rol estratégico que tiene Santa Fe”, sostuvo y agregó: “Perotti no pelea por la deuda de Santa Fe ni con sentencia de la Corte Suprema a favor, no se anima a pedir fuerzas de seguridad, ni el presidente (Alberto Fernández) se las envía. Nuestra provincia no merece semejante destrato”.

En este punto, la precandidata del FAP también fue crítica en el plano nacional: “Hemos visto desde un vacunatorio VIP hasta fiestas prohibidas en plena pandemia. Nosotros no nos vamos a abrazar al Instituto Patria ni al otro extremo. Tenemos el saber hacer de 12 años de gestión y la camiseta de Santa Fe puesta”, contrapuso.

La precandidata del FAP estuvo acompañada en el set de transmisión por por Juan Carlos Zabalza y Ana Fiol (fundadores del PSP); Enrique Estévez, diputado nacional; el intendente de Pueblo Esther, Martín Gherardi; las concejalas Verónica Irizar (Rosario) y Verónica Taggiasco (Coronda) y los concejales Gonzalo Cristini, de Villa Constitución y Leo Calaianov, de Venado Tuerto.

“Recorrer Santa Fe necesariamente nos lleva a reivindicar la política, la política con mayúsculas del Frente Progresista. A reconocer las huellas de Hermes, de Antonio (Bonfatti), de Miguel”, afirmó García para luego mencionar los hospitales construidos, que implican “una mejor vida para los pacientes, trabajo con profesionalismo y cercanía para los equipos médicos; la mejor salud pública del país”. También las escuelas, con “educación innovadora para niños y niñas, y gestión participativa con los docentes y la comunidad educativa”; los espacios de cultura, “con jóvenes imaginando, creando y viviendo el arte”.

Destacó, asimismo, la inversión en rutas “para sumar competitividad a la producción, conexión para los territorios y trabajo genuino para nuestra gente”; en acueductos, para generar “calidad de vida y arraigo; planes innovadores como el Abre, el Vuelvo a estudiar, y el Nueva Oportunidad; programas para fortalecer derechos tener “mujeres empoderadas, discapacidades respetadas, diversidades sexuales con más orgullo, miradas medioambientales comprometidas en las decisiones públicas”.

García puso de relieve, a su vez, “los programas para el desarrollo productivo, para que las pymes ganen competitividad y generen empleo genuino en nuestra provincia”, y también “la responsabilidad en las finanzas públicas, con sueldos que le ganaban a la inflación y 82% móvil en las jubilaciones garantizado. Somos lo que hicimos”.

CAMPAÑA POR EL TERRITORIO

“Hemos recorrido los 19 departamentos de la provincia”, precisó y saludó a San Cristóbal y 9 de Julio”, comprometiéndose a ir con miras a las generales del 12 de noviembre. En ese marco, saludó a los intendentes y presidentes comunales del Frente Progresistas que la recibieron en sus territorios: Emilio Jatón en Santa Fe, Alberto Ricci en Villa Gobernador Gálvez, Leonel Maximino en Firmat, Leo Chiarella en Venado Tuerto, Omar Colombo en Recreo, Leonardo Raimundo en San Lorenzo, Martín Gherardi en Pueblo Esther, Silvio González en Rincón, Gonzalo Toselli en Sunchales, Gonzalo Aira en San Vicente, y Pablo Javkin en Rosario, con quien cruzamos un abrazo de mesita a mesita en la peatonal San Martín.

Para finalizar, la precandidata del FAP comentó que, aún en “los peores días y noches” que vivió en estos meses, logró “ver la razón para seguir adelante” y nombró con mucha emoción a “Juan Carlos Zabalza, que milita a sus 80 como nadie, a una niña de Esperanza que se dibujó conmigo entre flores; a Mónica Fein, con la frescura renacida por tanto reconocimiento de la gente; a un duro empresario de Rosario quebrado y con lágrimas recordando a Miguel; a Paco Garibaldi, incansable cuadro político que recorre todos los rincones de Santa Fe; a una vecina de Reconquista que sin conocerme me llamó a la radio emocionada, a un bombero de Pérez que me mostró promesas cumplidas”.

Continuó con el reconocimiento a “Los Palmeras por su apoyo y a Mario Pereyra transformando su tema “Nada” en “Clara”; a las precandidatas a diputada nacional Gaby Sosa y Elisabet Crettaz; a cada compañero y compañera con su mesita, repartiendo volantes, golpeando puertas, picando padrones, haciendo explotar las redes”.

Tuvo especiales palabras para Chiqui González, “quien me escribe, me habla y me abraza en su magia”. Agradeció a los hijos y los nietos de Lifschitz y a sus hijos por el acompañamiento y finalizó: » El sueño de Miguel, está. Está en Santa Fe, en este Frente Amplio Progresista, donde los sueños son para siempre”.