La Provincia definió cómo utilizará las vacunas Pfizer y Cansino

Hay situaciones puntuales que influyen en la aplicación de estas dosis. Los detalles.



El plan de vacunación avanza en Santa Fe y el Gobierno provincial empieza a definir estrategias para llegar a los ciudadanos que, por un motivo u otro, todavía no se inmunizaron contra el coronavirus.

Mientras continúa la aplicación de primera y segunda dosis de Sputnik V, AstraZeneca, Moderna y Sinopharm, la Provincia ya definió cuáles serán los sectores de la población que podrán tener acceso a las vacunas de las empresas Pfizer y Cansino.

«Tenemos casi al 90 por ciento de la población inscripta, dentro de los vacunables; eso es muy bueno», celebró la ministra de Salud, Sonia Martorano, este viernes por la mañana, en conferencia de prensa desde la ex Rural. «Estamos buscando a los que quedan», agregó.

Respecto a la personas que todavía no ingresaron en el programa de inmunización, la funcionaria aclaró que los adolescentes (entre 11 y 17 años) sin comorbilidades serán inoculados con Pfizer apenas lleguen los primeros lotes al país.

En cuanto a los mayores de 18 años que todavía no se vacunaron y no tienen una actividad fija en un lugar determinado, la médica comentó: «La vacuna de Cansino (Convidecia), que es monodosis, se va a utilizar para los transportistas golondrinas, que no podés volver a citar, o personas en situación de calle».

A principio de agosto, Argentina recibió un cargamento de 200 mil dosis de Convidecia, desarrollada por el laboratorio chino Cansino Biologics INC. Según anticipó Martorano, en septiembre llegarán dos lotes más al país, los cuales pertenecen al contrato que se firmó, a nivel nacional, por 5,4 millones de vacunas.

Fuente: rosarioplus.com