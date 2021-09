Carolina Losada: «Si no dejamos atrás a Cristina y lo que ella representa este país no tiene futuro»

Importantes declaraciones de Carolina Losada con un mensaje al ex presidente Macri.

«Si no dejamos atrás a Cristina y lo que ella representa este país no tiene futuro. Por eso me sorprende el apoyo que está haciendo a la precandidatura de Federico Angelini».

«La banca está en riesgo, es indiscutible. Están siendo inocentes o irresponsables porque el kirchnerismo siempre va por todo. Y ya hay antecedentes y proyectos que favorecen el reemplazo de varón por mujer hasta que la cámara este 50 % de cada género».

