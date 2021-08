Salvador: «Deuda en pesos y activos en dólares»

Los datos de la economía nos empujan a tener deuda en pesos y activos en dólares. El déficit fiscal, financiado con emisión monetaria, nos lleva a un escenario de alta inflación. El Banco Central con pocas reservas y mucha deuda en pesos.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo viene la semana?

. – Quedaron atrás los vencimientos impositivos, por ende, el dinero excedente buscará un refugio. Como siempre sucede, el dólar blue será muy buscado.

No creo, llega el dinero del FMI

. – Correcto, llegan U$S 4.352 millones. Las tapas de los diarios serán que las reservas subirán por encima de U$S 46.000 millones, pero ese dinero que llega se irá por pago de amortización de deuda del FMI en los meses por venir. Por otro lado, las reservas netas no subirán.

¿Cuántas son las reservas netas?

. – Con datos al 18 de agosto, las reservas brutas son U$S 41.998 millones, si le quitamos los créditos externos por U$S 23.670 millones y los encajes por U$S 11.212 millones, nos quedan U$S 7.116 millones. De ese total, si le restás las tenencias de oro, que suman U$S 3.527 millones, nos quedan líquidos U$S 3.589 millones. Casi un pancho y una coca.

¿Qué pasa con la deuda del Banco Central?

. – Según los datos del balance presentados al día 15 de agosto, el stock de deuda emitida por el BCRA nominado en dólares suma U$S 43.315 millones, y las reservas a esa fecha suman U$S 41.983 millones. La deuda del Banco Central es más elevada que las reservas y esto enciende una luz roja sobre el mercado.

¿Qué pasa con la deuda y la base monetaria?

. – La base monetaria medida en dólares, al 15 de agosto, suma U$S 30.174 millones, por ende, es inferior al stock de deuda. El Banco Central, en lugar de dejar pesos en la calle (lo que podría generar una híper), los absorbe vía colocación de deuda a tasas del 38% anual.

Eso es explosivo

. – En el año 2018 la deuda del Banco Central era superior a la base monetaria y el stock de reservas, el resultado fue una gran devaluación del dólar oficial, a este ritmo vamos a un escenario similar.

¿Qué hago?

. – Tomar créditos en pesos, y la liquidez tenerla en dólares billetes. Es la mejor alternativa en un escenario como el actual.

¿Pago $ 170 por el dólar MEP?

. – Es un muy buen precio, por ejemplo, si tomo del balance del BCRA la suma de los pasivos monetarios versus las reservas, el dólar de equilibrio es $ 170, por ende, es un buen precio para acopiar. Tenés que pensar que el gobierno seguirá teniendo déficit fiscal, y lo va a financiar con emisión monetaria.

Me interesa ese tema

. – En el mes de julio el déficit fiscal de la Tesorería fue de $ 163.156 millones, el Banco Central emitió en dicho mes $ 180.000 millones. Esto explica que la Tesorería tuvo problemas para financiarse en el mercado y tuvo que recurrir a una emisión superior al déficit del mes.

¿Cómo dieron los números anuales?

. – En los últimos 12 meses, el déficit de Tesorería ascendió a $ 1,6 millón de millones, mientras que la emisión del Banco Central, para financiar ese déficit, fue de $ 1,05 esto explica que el déficit de Tesorería se financió en un 66% con emisión del Banco Central.

¿Cuánto pagó de intereses el Banco Central por el stock de deuda?

. – En los últimos 12 meses, el Banco Central pagó intereses por $ 1,04 millón de millones, esto sería el déficit cuasifiscal del Banco Central.

¿Cuánto seria el déficit fiscal más el cuasifiscal?

. – La friolera de $ 2,64 millón de millones, esto equivale a 8,5% del PBI. Es una suma que te asegura niveles de alta inflación y devaluación de pesos.

¿Entonces?

. – Hay que tener pasivos en pesos y activos líquidos en dólares.

¿Cómo solucionamos los problemas del país?

. – Muy simple, necesitamos, en primer lugar, un crédito para financiar el déficit fiscal, de esta forma cortaríamos el financiamiento vía emisión monetaria del Banco Central, que es el que nos hace generar alta inflación y devaluación del peso.

¿Con eso solo no alcanza?

. – Argentina necesita un plan de desarrollo que le permita, en el próximo trienio, generar grandes inversiones, y esas inversiones los ingresos fiscales necesarios para financiar genuinamente el gasto público.

¿Que los ingresos sean iguales a los egresos?

. – Correcto.

¿Si ello no ocurre?

. – Seguiremos en el camino de alta inflación y devaluación.

¿Entonces?

. – ACTIVOS EN DOLARES Y PASIVOS EN PESOS.

No me grites

. – No hay otro camino. Para más datos, en nuestros informes privados, encontrarás mucha información por este tema, proyecciones y estrategias.

¿Cómo viene el tema precios de la soja y el maíz?

. – Una vez más aparece en el escenario el tema biocombustibles en Estados Unidos, si el corte no está garantizado, sobrará mucha soja y maíz. Hace tiempo que recomendamos vender la tenencia de soja y maíz, como también asegurar un mínimo del 20% de la próxima campaña.

¿Qué está haciendo el mercado?

. – Espera, cree que el gobierno devaluará el dólar oficial después de las PASO (de ilusión también se vive), y que la soja y el maíz volverá a subir a niveles de U$S 600 y U$S 300. Eso no volverá a ocurrir, tenemos en el mundo un severo problema de fletes marítimos, Estados Unidos está con un escenario de alta inflación, China está en desaceleración económica, la cepa Delta está afectando a muchos países, la OPEP comenzó a bombear petróleo y lo de Afganistán es un escándalo.

¿Entonces?

. – Hay que vender la mercadería, comprar dólares, tomar crédito y comprar insumos.

¿Hace 3 meses que me decís lo mismo?

. – Si hubieras tomado esta prevención serías Gardel.