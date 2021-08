Sacnun: «Queremos retomar la agenda del arraigo y generar oportunidades para el norte santafesino»

La senadora María de los Ángeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos, continuó con su recorrida por el norte santafesino visitando las localidades de Tartagal, Villa Ocampo, Las Toscas, Florencia, Guadalupe Norte, Hardy y Reconquista, Vera, Calchaquí y Laguna Paiva.



«Estamos recorriendo el norte santafesino para explicarle a la gente cuál es el trabajo que vengo haciendo como senadora nacional desde el 2015 en el Congreso de la Nación. Y también estamos para contarle a los indecisos, a los que son independientes por qué hay que votar a la lista Celeste y Blanca. Una lista que se conformó con el acompañamiento de Alberto, Cristina y del gobernador Perotti y que viene a recrear ese proceso virtuoso con el que le ganamos al macrismo en el 2019 y reimplantar políticas que tienen que ver la generación de empleo, la reindustrialización de nuestra provincia y con apalancar el desarrollo energético», dijo Sacnun.

TARTAGAL, VILLA OCAMPO Y LAS TOSCAS



En su paso por Tartagal, Sacnun se reunió con los integrantes de la lista «Tartagal Somos Todos», luego en Villa Ocampo estuvo con los candidatos de las tres expresiones que conforman la Lista Celeste y Blanca de la localidad.

También estuvo en Villa Ocampo, con los que acompañan a la Lista Celeste y Blanca, Néstor Maidana, Marcelo Volkart; Vanina Ascona y Mabel Francovich.

Finalizó visitando la Curtiembre ARLEY S.A. en Las Toscas, interiorizándose sobre el modo de producción y el proceso de exportación para luego mantener una reunión con los dirigentes del Sindicato del Cuero quienes les mostraron las instalaciones y le plantearon la necesidad de brindar acceso a la vivienda a sus afiliados.

GUADALUPE Y HARDY



Más tarde estuvo en un establecimiento agrícola de Guadalupe Norte y fue recibida por Irmina y Remo en «Naturaleza Viva» y en Hardy, pequeña comuna del norte del Departamento General Obligado, donde se reunió con Jorge Dubouloy, dirigente del peronismo de la región, precandidato a Presidente Comunal por la lista Hacemos Santa Fe.

RECONQUISTA



Su recorrida continuó en Reconquista donde participó de la inauguración de la muestra itinerante de Malvinas en la Terminal de Colectivos, organizada por ex combatientes, con la presencia de María Haydee Maggio, precandidata a diputada nacional de Reconquista y Sub Secretaria de Desarrollo Social y la Directora de Niñez local.

Por último se reunió con integrantes de la multisectorial en el sindicato municipal SITRAM y cerró la jornada con un encuentro con empresarios.

VERA Y CALCHAQUÍ



La senadora también estuvo en Vera acompañada por el Profesor Ángel Parra, precandidato a concejal de Compromiso Verense, donde se reunió con una veintena de instituciones intermedias (vecinales, clubes, asoc. civiles) para conocer la situación de cada uno y poder realizar las gestiones pertinentes.

Luego estuvo en Calchaquí, junto al intendente Rubén Cuello, en la plaza central, donde al aire libre dialogó con ediles y vecinos y vecinas de la localidad.

LAGUNA PAIVA



La recorrida de la senadora finalizó en la localidad de Laguna Paiva donde fue recibida por el intendente, Elvio Omar Cotterli, la concejala Yanina Catinot, el concejal Javier D’andrea, el secretario de gobierno, Sergio Cáceres y el director de empleo, Fernando Griseti.

Durante el encuentro los funcionarios y concejales le reiteraron el agradecimiento a Sacnun por la gestión que realizó para que se concrete la transferencia a título gratuito al municipio de esa ciudad santafesina del inmueble de propiedad del Estado Nacional que perteneció al Ferrocarril Belgrano. Allí funcionan ahora un Obrador de una Playa de Maniobras Ferroviarias, de Belgrano Cargas, Vivero, Oficinas para trámites municipales y un galpón de restauración de bienes ferroviarios. Posteriormente se reunió con los integrantes del Sindicato La Fraternidad.

«Muchas de las voces que escuchamos, son voces que intentan borrar lo que pasó antes de la pandemia. No es casualidad el estado en que se encontraba la provincia de Santa Fe y la Argentina cuando asumimos en 2019. Desde el Congreso tuvimos que aprobar la Ley de Emergencia fiscal, administrativa, social y sanitaria previa a la pandemia. Nosotros sellamos un contrato electoral con el pueblo argentino y el santafesino que fue fruto de esa conducta de Cristina, en repensar un gran Frente que le podía ganar a las políticas neoliberales del macrismo. En Santa Fe se paralizaron las obras del GNEA destinadas a llevar gas natural a todo el norte de la provincia. Fue un proyecto que llevamos adelante durante el gobierno de Cristina y no es casualidad que ahora lo volvamos a poner en marcha. Queremos retornar la agenda del arraigo y generar oportunidades para el norte santafesino, para que sus hijas y sus hijos no sean expulsados», dijo la senadora y precandidata a renovar su banca, María de los Ángeles Sacnun.