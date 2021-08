Villa Ocampo: Presentación de la Lista «Hacemos Santa Fe», del Frente de Todos

Se realizó la presentación de la Lista Hacemos Santa Fe, del Frente de Todos, que participará de las elecciones Primarias, Simultaneas, Abiertas y Obligatorias el próximo 12 de septiembre.

Esta lista acompaña la Lista Blanca y Celeste de precandidatos a senadores y diputados nacionales.

Presentación precandidatos suplentes:

– Lorena Delgado, 38 años, Profesora de Danzas y emprendedora artesanal

– Juan Augusto Cremona, 37 años, escritor, actualmente Presidente del grupo VOCES.

– Carina Maidana, 47 años, enfermera y promotora de salud.

Presentación precandidatos titulares:

– Daniel Pintos, 42 años, docente, maestro de tecnología nivel primario y profesor de taller en nivel secundario.

– María Belén Zoloaga, 36 años, trabajadora comercial.

– Gustavo Volkart, 36 años, docente, actualmente concejal y presidente del Concejo Municipal.

Justamente fue Volkart quién dijo: «Quienes me conocen, saben que no he llegado a política a probar suerte, ni a cumplir ciclos, ni mucho menos rendirme al paso del tiempo. Creo fuertemente en la política como herramienta de transformación social, por eso me involucré, por eso milito y trabajo diariamente. Y es muy grato haber encontrado tantos compañeros y compañeras que piensen igual, porque juntos es la única forma de que podamos construir un proyecto de ciudad que trascienda las coyunturas electorales, y eso es sumamente necesario en Villa Ocampo hoy. Si no, no se explica cómo después de 14 años de gobierno sigan existiendo los mismos problemas estructurales. Si en este tiempo no hay una política pública sistemática que aborde el drama habitacional, si no hay herramientas permanentes que acompañen a emprendedores, si la oferta educativa sigue siendo prácticamente la misma que hace 15 años atrás… bueno, es evidente que la gestión de gobierno actual no ha tenido, o no supo, como generar estas políticas».

Y agrega: «A partir de allí, nuestro trabajo cotidiano se enmarca en un proyecto colectivo que busca recuperar la esperanza y la senda de la construcción de una ciudad mejor, sobre la base de una amplia propuesta que incluya a los diversos actores de nuestra sociedad y que permita transitar un camino sostenido hacia un desarrollo con equidad».

«Mientras algunos se esmeran por dividir, nosotros estamos convencidos de que es tiempo de unir a todas y todos los ocampenses para enfrentar juntos las complejidades de una realidad que se presenta como una crisis estructural».

«El cierre de industrias madres y su consecuente destrucción y precarización del mercado de trabajo; la escasa o nula posibilidad de acceso a la vivienda única familiar y la proliferación de asentamientos irregulares en condiciones de precariedad que visibilizan un claro drama habitacional; la limitada oferta educativa superior sostenida por el sector privado y la nula intromisión del Estado, son sólo algunas de las características del presente de nuestra ciudad».

«Ese es nuestro horizonte. Y es en el mismo camino en que hoy entendemos que es necesario trabajar en:

– Ampliar la transparencia de la administración municipal

(hemos avanzado con el Boletín Oficial, Declaraciones Juradas de funcionarios y concejales, Sistemas de compras municipales, Comunicación Oficial)

– Promover un marco normativo tendiente a generar posibilidades de acceso a lotes de terrenos con destino a la construcción de la vivienda única familiar

(ya logramos el Banco de Tierrras, Loteo Social, Banco Municipal de Materiales)

– Impulsar herramientas de acompañamiento académico, complementando el actual Sistema de Becas y promoviendo la continuidad académica en sus distintos niveles

– Brindar espacios de promoción y control que garanticen el cumplimiento de los derechos del vecino (Creamos la Oficina de Defensa al Consumidor)

– Impulsar herramientas de contención y participación de nuestros adultos mayores

– Promover el desarrollo permanente de infraestructura pública de manera integral, en todos los sectores de la localidad, en los parajes rurales.

– Generar un espacio institucional, legítimo, con participación real que permita avanzar en el abordaje de cuestiones relacionadas al feminismo y, de igual manera, al colectivo de diversidad de nuestra ciudad.

– Impulsar la creación de programas que permitan la promoción del campo productivo, en sus distintos niveles, que se complementen con las herramientas existentes en los gobiernos provincial y nacional.

– Promover espacios de formación integral para los emprendedores y las emprendedoras de la economía social.