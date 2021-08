La lista está encabezada por Carolina Losada y Dionisio Scarpin, precandidatos a senadores nacionales, Mario Barletta y Germana Figueroa Casas.

La lista “Cambiemos con ganas” tuvo su presentación oficial en Rosario de cara a las próximas elecciones del 12 de septiembre donde participará de la interna de Juntos por el Cambio.

Dionisio Scarpin afirmó: “Venimos a defender al sector productivo, con programas que tendrán como objetivo principal generar incentivos a los emprendedores, las Pymes y los comercios» «Queremos que nuestros jóvenes vuelvan a elegir el pais para desarrollarse, tenemos un proyecto de provincia para ellos» Exclamó Scarpin

Para finalizar Dioni Scarpin remarcó «Esta lista tiene dos grandes beneficios, que muestra a la población sus valores y convicciones:

Es encabezada por una mujer; y es la única lista que da la oportunidad al NORTE de tener su voz en el Senado»

“Dejemos atrás a Cristina no es sólo un slogan de campaña, es el primer paso para construir una nueva Argentina” afirma Carolina Losada. “Decidí involucrarme en política porque es la única herramienta que nos va a permitir cambiar las cosas. Hoy me sumo al esfuerzo de todos los que quieren dejar atrás a la ex presidente y todo lo que ella representa”.

La reconocida periodista, quien hasta hace poco era parte de los programas de A24, Intratables y Basta Baby, asumió la responsabilidad de encabezar la lista con el objetivo de trazar una línea hacia el futuro. “Llegó el momento de mirar para adelante, para que no nos empobrezcan más, para que no aplasten a nuestras empresas con impuestos y burocracia, para que no declaren la guerra al campo, para que no nos sigan mintiendo y robando desvergonzadamente, para que no aprieten a la prensa, a la justicia y a los organismos independientes” explicó.

Un país distinto

Al respecto, el precandidato a diputado nacional, Mario Barletta hizo foco en el desinterés que mostró el gobierno nacional por mantener la educación de niños y adolescentes durante la pandemia. Barletta, reconocido por su gestión en la materia durante su intendencia de la ciudad de Santa Fe subrayó que su compromiso es con la educación. “Quiero ser diputado para dejar atrás a todos los que prefieren la ignorancia”, dijo.

Durante el lanzamiento oficial de la lista “Cambiemos con ganas”, los candidatos se encargaron de enfatizar la constante improvisación de un gobierno que “se jacta de no tener un plan”. “Los resultados están a la vista. El fracaso es total”, dice la concejala de Rosario y precandidata a diputada nacional Germana Figueroa Casas. “El kirchnerismo viene persiguiendo y asfixiando con impuestos excesivos y trabas burocráticas a todos los sectores productivos, a la industria, al comercio a los servicios, las Pymes y las grandes empresas. Nosotros representamos a los argentinos que quieren un país con reglas claras donde se premie el esfuerzo y el trabajo y se castigue a los corruptos”, dijo.

Los protagonistas de “Cambiemos con ganas”

Combinar experiencia con nuevas energías es la propuesta de la lista Cambiemos Con Ganas dentro de Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones legislativas.

La lista completa está conformada por:

Senadores titulares:

1. Carolina Losada: La periodista rosarina, quien fuera una de las columnistas destacadas de Intratables y Basta Baby en A24, decidió comprometerse con la actividad política ante la trascendencia de las próximas elecciones.

2. Dionisio Scarpin: El actual intendente de la ciudad de Avellaneda, fue reelegido durante las últimas elecciones por más del 60% de los votos. Fundador y presidente del Foro de Intendentes Radicales, se puso al frente de los reclamos contra la expropiación de Vicentin. Su compromiso para con los intereses del norte santafesino.

Senadores suplentes:

1. Rossana Ingaramo: Ex concejala y ex secretaria de Educación del Gobierno de la ciudad de Santa Fe. Con basto reconocimiento en el ámbito de la educación, la funcionaria durante la gestión de Mario Barletta, fue impulsora de los Jardines Maternales Municipales en Santa Fe.

2. Eduardo Galaretto: Médico de la ciudad de San Lorenzo. Ex presidente de la UCR Santa Fe y diputado provincial y senador por el departamento de San Lorenzo.

Diputados titulares:

1. Mario Barletta: Ex intendente de Santa Fe, Ex rector de la Universidad Nacional del Litoral, ex presidente del Comité Nacional de la UCR y ex diputado provincial.

2. Germana Figueroa Casas: Secretaria General del CAP del PRO en Rosario. Contadora y profesora universitaria. Actual concejala de la ciudad de Rosario.

3. Germán Pugnaloni: Abogado, vicepresidente del PRO Santa Fe. Director nacional de migraciones y titular del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía) durante la anterior gestión de Cambiemos.

4. María Fernanda Castellani: Psicóloga. Productora agropecuaria de la ciudad de Rufino. Integrante de la Red de Mujeres Rurales y Mujeres Empresarias de Santa Fe. Comprometida con los sistemas de producción sustentables.

5. Daniel Bailat: Dirigente del PRO de la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado. Comunicador y consultor. Periodista y conductor de “La otra mirada”, uno de los programas destacados del Canal Regional Litoral para el Norte de Santa Fe.

6. Sandra Passarino: Actual concejala de la localidad de Romang. Fue candidata a senadora por el departamento San Javier en 2019. Titular de la ONG “Valores en acción”.

7. Germán Bottero: Dirigente radical. Presidente del Concejo Municipal de Rafaela.

8. Patricia Tepp: Dirigente de la UCR de la ciudad de Santo Tomé. Diputada provincial entre 2015 y 2019.

9. Nicolás Giri: Abogado de la ciudad de Rosario. Presidente de UCR Diversidad. Presidente de la Fundación para el Cambio Social.

Suplentes:

1. Adriana Tomas: Dirigente radical de la ciudad de Casilda. Delegada al Comité Nacional de la UCR.

2. Sebastián Febre: Dirigente del PRO en la ciudad de Funes.

3. Sonia Ojeda: Dirigente de la UCR en la ciudad de Santa Fe.

4. Sergio Gamarra: Dirigente de la UCR en la localidad de Felicia. Empresario, productor cooperativo del departamento Las Colonias.

5. Hernán Bollici: Dirigente de la UCR en la ciudad de Totoras, departamento Iriondo.