Desde AMSaFe pidieron a la Provincia que adelante la paritaria docente para este mes

La secretaria general del gremio que agrupa a los docentes de escuelas públicas dijo que la pauta acordada en marzo contemplaba un aumento salarial del 35% con una inflación anual del 30%. Ahora, el nuevo escenario establece una expectativa inflacionaria de entre el 45% al 50%.



La secretaria general de Ctera y Amsafe, Sonia Alesso, pidió que se reabra la paritaria docente en la provincia de Santa Fe para volver a discutir salarios en el marco de una inflación en alza que supera a lo acordado a principios de año.

A nivel nacional, la dirigente gremial dijo que le plantearon al ministro de Educación, Nicolás Trotta, es «la necesaria reapertura de la paritaria y de la actualización salarial».

«Nuestros equipos económicos prevén dos escenarios: uno con un 45% de inflación anual, y otro del 50%. Con lo cual estamos quedando abajo más de 10 puntos de la inflación. El propio Presidente dijo que los salarios no pueden estar por debajo de la inflación, y ya ha habido sectores que consiguieron aumentos a través de revisiones de la pauta. Lo mismo estamos planteando nosotros: una revisión de la pauta anual», explicó Alesso.

La propuesta acercada al ministro nacional contemplaba es una modificación al 35 por ciento otorgado en tres tramos que estaba vigente desde marzo. «Pedimos adelantar el porcentaje previsto y discutir el último semestre, y en esos meses plantear una suba con la inflación. Hay que discutir cómo», amplió.

En la provincia

La situación de la docencia santafesina no difiere de lo que acontece en el escenario nacional. «Planteamos que haya una reunión paritaria en la provincia en agosto y no en septiembre, para poder resolver el tema central que es el poder adquisitivo», manifestó Alesso.

«La inflación está pegando muy duro en el bolsillo de los docentes con incrementos terribles de alquileres y de la canasta alimentaria. Nos parece necesario y posible» la suba salarial, consideró.

La titular de Amsafe dijo que ya le solicitaron una audiencia al ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, para discutir y negociar sobre estos temas.

«El argumento no puede ser la formalidad que estaba pautada para septiembre porque eso era otro escenario, con una inflación del 30%. Ahora el escenario es de una inflación del 45% o más. No somos los trabajadores los responsables de que cambiaran las cosas. El escenario cambió para todos, y no somos nosotros los que generamos la inflación», apuntó.

Y agregó: «El Gobierno provincial tiene que convocar y dialogar, después veremos si nos ponemos de acuerdo o no».

Vale recordar que en la paritaria santafesina de marzo pasado, se había establecido para la primera mitad del año un incremento salarial del 35% en tres tramos: 18% en marzo, 8% en junio y 9% en septiembre.

De este acuerdo se desprendía que hasta junio se contemplaba una suba en los salarios del 26%, mientras que la inflación registrada en la provincia hasta esa fecha fue del 26,5%.

Fuente – LT9.com.ar