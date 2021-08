Las Toscas: presentaron la lista de Leandro, Mejor para Todos

Este viernes 6 de agosto, cerca de las 19 horas, se presentó en la ciudad de Las Toscas la lista Mejor para Todos del FPCyS, que encabeza a Leandro Chamorro como precandidato a intendente y Mauricio Melli como precanidato concejal titular para las PASO del 14 de septiembre.

Por Analí Macuglia

El acto se realizó en la sede de campaña ubicada en calle 17, frente a plaza 23 de Agosto, al aire libre. Estuvieron presentes las y los precandidatos a concejales titulares, suplentes y Leandro Chamorro. Contó con la presencia de Hugo Kauffman como anfitrión, medios de comunicación y algún público que se hizo presente.

Todos los participantes de la lista tuvieron su oportunidad de presentarse y dar unas palabras a las y los presentes y a quienes miraban la trasmisión por redes sociales de la presentación de lista del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las cuales se llevarán a cabo el 14 de septiembre.

Elina Bajú, segunda precandidata a concejala titular, expresó su paso de trabajo en instituciones locales: «Vengo trabajando en instituciones desde hace mucho tiempo. Esta experiencia me mostró la mirada que tiene esta gestión por las personas más vulnerables, las que más necesitan, dando contención tanto a niños como a adultos mayores, realizando obras inclusivas como la Casa de Inclusión y el fuerte trabajo en los comedores barriales».

Además, hizo hincapié en la importancia que le generó la diversidad del la lista y equipo de trabajo del que decidió formar parte: «Me encanta ver a las mujeres ser parte activa de la sociedad. Sin ir más lejos, nuestro gabinete son 11 personas, y 8 somos mujeres».

Y culminó diciendo: «Apuesto a este equipo de trabajo porque queda mucho por hacer, para seguir edificando nuestra querida Las Toscas. Hoy les pido que sean parte y sigan apostando a este modelo de gobierno, para continuar creciendo».

Luego, le tocó el turno al tan esperado Mauri Melli, que al ser invitado a liderar la lista de preconcejales, dijo con mucha convicción: «No tenía ningún tipo de dudas para acompañar esta gestión. La verdad que hay que sacarse el sombreo frente a Leandro. Cómo creció Las Toscas, lo mucho que le dio. Y siempre abocado al servicio de la comunidad, siempre haciendo obras públicas, en continuo crecimiento; y queremos colaborar desde el concejo para que esto siga sucediendo».

Contó también que mantuvieron reuniones con concejales y ex concejales para informarse sobre la experiencia y el trabajo que conlleva el ejercicio legislativo, y que estuvieron haciendo acompañamiento a personas asiladas por Covid-19 positivo o por contactos estrechos. «Con los chicos venimos caminando mucho, venimos hablando con la gente y viendo que, cada vez que salimos a recorrer, vemos lo hermosa que está Las Toscas.

Respecto a los barrios dijo: «Ya casi no quedan calles sin iluminar, prácticamente casi todas tienen ripiado. En estos días de caminar, tenemos anécdotas de personas que nos cuentan que hace mucho tiempo no les llegaba ni siquiera mercadería porque no podían entrar los proveedores en días de lluvia. Hoy, sin ningún tipo de problema, entran y sale. Y eso es mérito de una gestión como la de Leandro Chamorro. Así que, qué podemos reclamar de una gestión como esta».

Para cerrar, expresó: «Y la verdad, no hace falta mucho refrescar la memoria para tener un recuerdo de qué se hizo, sino que con salir a la vereda de la casa y mirar un poquito alrededor, se van a dar cuenta de lo que se hizo.

Queda mucho, y no tenemos duda de que serán cuatro años más».

«LO QUE VENIMOS A PROPONER LO VAMOS A HACER. Y SABEMOS CÓMO HACERLO»



Leandro Chamorro, actual intendente y precandidato a intendente nuevamente, fue quien cerró el acto de presentación de la lista Mejor para Todos. Agradeció a los 280 jóvenes que recorrieron las calles este jueves repartiendo una revista que «muestra una labor institucional, demuestra verdades y dónde va la plata de los vecinos”.

Al respecto de su equipo y de su plataforma, dijo: «Tengo un gabinete que me acompaña, ejemplar, joven, fuerte, con inteligencia, con muchas ganas y un montón de gente que de afuera viene y nos indica el camino, porque una sola persona no hace una ciudad, la hacemos todos. Vengo a ratificar el rumbo de que nosotros, la primera propuesta que hacemos es gobernar sin odios, sin ningún tipo de rencor ni de resentimiento, sin ningún tipo de anti. Nosotros no tenemos bandera partidaria, nuestra bandera es Las toscas, es ser santafesinos del norte norte, profundo y cargado de misterios y riquezas, y nuestra bandera es de la paz y la unidad, de la solidaridad y la bandera de todos. Por nuestro lema (y nombre de lista) es Mejor Para Todos».

Leandro habló de las obras realizadas como también de que sus propuestas no sólo son promesas, sino que serán propuestas que se harán. «Cuando yo asumí, el Santa Lucía terminaba en calle 47 y hoy es un barrio nuevo. Donde hubo montes, hicimos barrios. Por eso es que las propuestas que vamos a presentarlas dentro de poco, contienen casi 30 puntos, todas realizables y estudiables, porque eso es lo mejor que le venimos a ofrecer a ustedes, tener un diagnóstico preciso y único de cómo está nuestra quería ciudad de Las Toscas, de lo que le hace falta. Y no somos atrevidos, lo que venimos a proponer es lo que vamos a realizar, sino, no vendría a dar la cara acá después de algunos años de gobierno».

«Nosotros, lo que venimos a proponer lo vamos a hacer. Y sabemos cómo hacerlo. Y esa es la mejor propuesta que uno puede tener a la hora de elegir quienes van a ser sus concejales y su intendente», expresó.

También habló de las obras que van a venir. «Falta una puntada final para que Las Toscas se convierta en la ciudad posible, para que se transforme en el faro del norte que ilumine y guie a toda la región. Vamos a lograr eso, si nos acompañan con su voto», dijo.

Y agregó: «Vamos a hacer un patio literario, donde también habrá un espacio exclusivo para la mujer en la Casa de la Cultura. Y vamos a ir por los espacios recreativos, como la plaza de barrio Pueblo Nuevo, que ya adquirimos el terreno y ya está diseñado para comenzarlo en septiembre probablemente; reconstruir la plaza Rafael De Nardo; terminar los territorios productivos en la zona rural, el primer territorio cerca del querido barrio Quompi, al lado del loteo Macuglia. Y así seguir, como, por ejemplo, iluminar más, semaforizar más la ciudad, y que no quede ninguna calle de suelo natural, porque el estabilizado granular, más el pavimento, están permitiendo la transitabilidad, la seguridad, más iluminación, más trabajo, para que cualquier vecino tenga el mismo lugar de estar y vivir que tiene el intendente, luz, iluminación y los servicios esenciales; por eso, va a tener muy pronto el barrio Juan Perón, agua apta para consumo humano«.

El precandidato a intendente proyectó las obras viales que vislumbran: «Vamos a seguir con un ingreso desde el norte para iluminar más la ciudad, una rotonda especial en la colectora. Vamos a comenzar a diseñar la colectora sobre calle 102 y la continuidad de la colectora en calle 2. Atravesar con un nuevo puente y unir barrio Pueblo Nuevo con la ciudad. Y así, mucho más que las van a ir conociendo».

Para cerrar, Leandro habló sombre su cariño por Las Toscas: «En definitiva, nosotros amamos la ciudad, yo amo Las Tocas, y hasta el último momento de mi vida que pueda hacer algo por esta ciudad que amo, lo voy a hacer. Y tengo atrás, un montón de jóvenes que van a significar la renovación y el cambio que necesita la ciudad en años más. Hoy por hoy, no tenemos que cortar la continuidad, el progreso, el desarrollo y la gran trasformación que tiene la ciudad. Si gana Leandro Chamorro, ganamos todos», culminó.

PRECANDIDATOS TITULARES A CONCEJALES



1° Mauricio Melli

2° Elina Bajú

3° Eric Aguirre

PRECANDIDATOS SUPLENTES A CONCEJALES



1° María Celeste Richter

2° Mario Rosa Uliana

3° Rocío Riquelme