Comienza la temporada de compra de dólares, el Estado lo quiere contener vendiendo bonos y billetes, probablemente la estrategia de resultado por un tiempo. A largo plazo, habrá menos exportaciones, más importaciones y pagos financieros que no se podrán postergar. El arreglo con el FMI está congelado. Comprá verde.

Salvador Di Stefano

Asesor en Negocios, Económico y Financiero

¿Cómo viene la política monetaria?

. – El Banco Central República Argentina (BCRA) ha vendido cerca de U$S 300 millones para no detener el proceso de reactivación económica, inyectando al mercado más dinero para las importaciones.

¿Cómo viene la balanza comercial?

. – En los últimos 12 meses, tomados desde junio 2021, las exportaciones suman U$S 62.621 millones y las importaciones U$S 51.715 millones, con un saldo de balanza comercial de U$S 10.906 millones. Las exportaciones, en los últimos 12 meses, crecieron el 1,2%, mientras que las importaciones el 19,7%, el saldo de la balanza comercial disminuye un 41,6%.

¿Esto implica que ingresan menos dólares?

. – Hay una directa correlación entre importación y crecimiento, el gobierno no puede detener las importaciones a 4 meses de las elecciones legislativas. Por otro lado, estamos importando más combustible, la seca del Paraná está deteniendo el funcionamiento de represas hidroeléctricas y vamos a tener que importar más energía, que es vital para el proceso de recuperación que está viviendo la industria.

¿Qué pasó en los últimos 12 meses con lo cobrado del comercio exterior?

. – Resulta llamativo porque, en los últimos 12 meses, lo cobrado por el BCRA en concepto de exportaciones fue de U$S 63.657 millones, y lo pagado fue de U$S 50.344 millones, esto nos dejó un saldo de U$S 13.313 millones, que resulta U$S 2.407 millones mayor que el saldo de la balanza comercial.

¿Qué sucedió?

. – Creemos que se adelantó el ingreso de dólares de algunas exportaciones y se demoró el pago de algunas importaciones, esto dejó un saldo positivo a las arcas del BCRA, si esto no hubiera sucedido las reservas serían inferiores al monto actual, y el dólar de equilibrio mucho más alto.

¿Estamos en problemas?

. – El gobierno está soslayando problemas. Por ejemplo, las exportaciones de carne ascendían a U$S 230 millones por mes, si hubiéramos seguido exportando normalmente, le hubiéramos pagado al Club de París con los dólares ingresados por esas exportaciones. La baja del río Paraná está adelantando embarques, por ende, suben las exportaciones de granos, no sabemos si en los meses siguientes se mantendrá este ritmo, ya sea por una decisión empresarial de vender menos o porque la baja del río imposibilite sacar la mercadería a un precio atractivo. Los costos de logística están subiendo notablemente. Por otro lado, la baja del río hace que se genere una merma de energía de las represas hidroeléctricas y obliga a importar más combustible. Estos problemas se evidenciarán más profundamente en un breve período de tiempo.

¿El gobierno puede controlar a los dólares alternativos?

. – Comencemos por el principio. El dólar oficial aumentó en 7 meses el 14,9%, el dólar blue el 7,1%, el dólar MEP el 20,2%. Visto así hay diferencias.

¿Evolución anual?

. – Dólar oficial aumentó en 12 meses el 33,7%, el blue el 33,8% y el MEP el 37,6%.

¿Entonces?

. – Tenemos la sensación que el gobierno trabaja para alinear estos resultados, sin embargo, no podrá sostenerlos. En las próximas semanas veremos un proceso de calma que será ideal para comprar y, en la medida que pasen los meses y no consiga crédito externo para financiar el presupuesto, estará obligado a emitir y como consecuencia los dólares alternativos despegarán a la suba.

¿Hay un espacio de tiempo?

. – En el informe privado nos explayaremos sobre ese espacio de tiempo y la posibilidad de negocios.

¿Se vienen licitaciones importantes de la Tesorería?

. – Correcto, hay que renovar vencimientos importantes en pesos, el mercado ya no quiere títulos a tasa fija, por ende, hay un abanico de títulos que ajustan por inflación o dólar mayorista. Consideramos que aún las brechas del dólar blue y mep no son lo suficientemente altas como para arbitrarlas a instrumentos en pesos que ajusten por el dólar mayorista. La brecha del dólar MEP es del 74% y del dólar blue el 88%, consideramos que estos arbitrajes deberían operar cuando las brechas superen los niveles del 90% y 100% respectivamente. Ampliaremos en el informe privado.

¿Bonos que ajustan por CER?

. – Carecen de flujo, por ende, nos parece mejor un plazo fijo que ajuste por CER y no un bono en donde muchas veces el ingreso o la salida está atado a la cotización de mercado.

¿Cómo vienen las acciones?

. – El debate mundial por la tasa en Estados Unidos no se detiene, esto pone en vilo las futuras ganancias de las empresas en Wall Street, creemos que el escenario alcista pasó, y ahora habrá que ver cómo se reacomodan los precios. Por ahora, no vemos subas. China sigue muy complicada, poniendo restricciones a las empresas tecnológicas y tratando de ajustar su economía, no vemos un escenario de crecimiento sostenido a mediano plazo.

¿Las acciones argentinas?

. – Si los dólares alternativos estarán planchados, y el gobierno trabajará en sofisticar el cepo, no vemos un escenario probable de suba de acciones. No hay mucha confianza. La suba del mercado accionario podría estar ligada a un triunfo de la oposición, por el momento hay encuestas que dan mejor a la oposición, pero no vemos que se materialicen esos pronósticos en dinero invertido en el mercado.

¿Qué dice mi amigo Bigote?

. – Que la rentabilidad de una hectárea de campo en zona núcleo con un rinde estimado de 40 quintales de soja y un alquiler de 17 quintales te deja U$S 52 oficiales por hectárea. Si esos dólares los pasás a dólar MEP, te quedan U$S 30 y si le quitás los impuestos U$S 15. El negocio se puso muy chivo, hay probabilidades de un año niña y si bajan un poquito el rinde, te quedás en rojo.

¿Qué pasa con el dueño del campo?

. – Está cobrando un alquiler de 17 quintales de soja por hectárea, eso te dejaría U$S 532 oficiales, si le quitás el pago de impuestos, te quedan U$S 300, y si comprás dólar MEP, te quedan U$S 173. Esto es una rentabilidad del 1,4% sobre un campo que podría valer unos U$S 12.000 la hectárea.

Es buena plata

. – El único problema es que la inflación en Estados Unidos es superior al 5,0%, a nuestro juicio es muy poco lo que se gana. Calculalo sobre 200 hectáreas, tenés un capital de U$S 2.400.000, y ganás U$S 34.600 al año, que serían U$S 2.883 por mes, medido en pesos $ 484.400 por mes. Parece que sos millonario, pero no tenés en la mano ni un millón por mes. Es un negocio solo para entendidos, que desean una ganancia de capital a largo plazo, es reserva de valor.

¿Cómo viene la ecuación económica del maíz?

. – Una hectárea de maíz te puede dejar un rinde de 90 quintales y pagarías un alquiler de 17 quintales. Te deja un resultado de U$S 100 oficiales por hectárea, si lo pasás a dólar billete te quedan U$S 57 y si le descontas los impuestos con suerte juntás U$S 30 billetes.

Pero que miseria!

. – Tenemos precios altos, con maíz te quedan U$S 30 billetes y con la soja U$S 15 billetes por hectárea. En ambos casos, bajo los supuestos de rindes promedios y sin que la sequía impacte en el campo, cualquier condición climática que afecte el rinde quedás en rojo.

No veo que el campo sea motor de crecimiento

. – En absoluto, se trabaja mucho y para la próxima campaña se ganará poco, al menos con los precios actuales.

¿Queda mucho por vender?

. – Nosotros le decimos mercadería sin precio, según nuestros cálculos 23,1 millones de toneladas de soja, 17,4 millones de toneladas de maíz y 3,8 millones de toneladas de trigo cosecha vieja. En diciembre ingresa la cosecha nueva de trigo y hay 16,4 millones de toneladas sin precio.

El productor no se cubrió

. – El eterno problema del campo, pero no voy a insistir con el tema, cada uno que cuide su bolsillo como pueda, pero claramente han perdido una oportunidad histórica

¿Cómo era tu receta?

. – MUY simple, vender toda la mercadería, dolarizar la liquidez, tomar financiamiento y comprar insumos. Eran 4 pasos que había que hacerlos en la medida que se cosechaba. No muchos tomaron esta opción, esperemos que en la próxima tengamos más éxito y podamos convencer a más amigos.

Una más y no embromamos más

. – Dale.

Ganadería

. – Dos bombas, están creciendo aceleradamente las importaciones de cerdo, cuidado que Brasil te baja un camión volcador con mercadería. China está con problemas de fiebre porcina, hubo más faena porque aceleraron la faena ante los posibles contagios. Hoy el cerdo está sobre ofertado, a futuro puede ser una gran oportunidad. En el mercado argentino lo veo, en breve, arriba de $ 135.

Segunda bomba

. – Salió el stock ganadero, tenemos 53.517.534 cabezas de ganado, 943.265 menos que un año atrás. Estamos al horno. Terneros 14.307.378 cabezas, un total de 657.236 cabezas menos que un año atrás.

¿Cómo lo ves?

. – Llevamos vendidos en el mercado unos 6 millones de terneros, de aquí a fin de año se van a vender solo 4 millones de terneros, ya que 4 siempre quedan en el campo. Si observás que el maíz está regalado, todos los caminos conducen a una suba de terneros. En el rosgan, los terneros están en $ 135 el kilo, casi el mismo precio que un mes atrás, terneras $ 213 el kilo. Son precios para comprar, el novillito el viernes en Liniers terminó en $ 190 y $ 195 el kilo. La vaquillona entre $ 180 y $ 188 el kilo. Estos precios en breve estarán a la suba, cuando salga del mercado la sobre oferta de carne de exportación.

¿Cómo ves el futuro?

. – La relación ternero vaca cayó al 62,5%, el precio del ternero es alcista a futuro por una sola razón, no hay. La ganadería vacuna tiene un problema de oferta severo.

Conclusión

. – Veo poca rentabilidad en la agricultura, pocas ganas de vender y un pronóstico de sequía a futuro. No vamos a tener los dólares necesarios para que el país funcione. El dólar será un bien muy escaso pasadas las elecciones.

. – La ganadería vacuna tiene cada año menos cabezas de ganado, relación vaca ternero cada vez más baja, menos oferta y la misma demanda de siempre, por ende, el precio estará a la suba. Algo parecido sucede en el mundo, pero te lo amplío en privado.

. – Temporada de compra de dólares, a $ 168 el dólar MEP es un regalo, acopiar porque pasadas las elecciones ya no habrá adelanto de exportaciones y las reservas del BCRA serán muy bajas. Es cierto que vamos a recibir DEG del FMI para pagar la deuda de capital con el organismo, pero hay que pagar con billetes los intereses. No hay reservas suficientes, hay reservas para maquillar el escenario antes de las elecciones.