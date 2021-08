Florencia: Grandinetti presentó la plataforma turística «Víví Santa Fe»

El secretario de Turismo de la provincia estuvo en Florencia, se reunió con los prestadores turísticos locales y presentó la plataforma «Viví Santa Fe».



El secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti, visitó el pasado jueves las instalaciones del playón deportivo del barrio San José Esposo donde fue recibido por el intendente y parte de su equipo de trabajo. El encuentro contó con la presencia de algunos guías de pesca locales, quienes presentaron sus inquietudes.

El objetivo principal del encuentro fue presentar la plataforma «Viví Santa Fe» una aplicación que permite a los proveedores turísticos provinciales poder subir gratuitamente a este espacio sus ofertas y que el público en general lo pueda conocer.

En este sentido, Grandinetti dijo: «Si visualizamos lo que tiene Florencia en esta plataforma digital que muestra la oferta turística de toda la provincia imagínese el impacto que va a tener, sabemos que hoy día vienen a pescar y a recorrer Puerto Piracuá turistas de distintos puntos del país y del mundo con esto vamos a permitir que ese flujo aumente».

Por otra parte, Grandinetti sostuvo que cuando «pase la pandemia, tenemos un potencial para que vengan y nos visiten, pero además necesitan lugares para conocer y también estamos convencidos que a partir de diferentes herramientas que estamos poniendo al servicio de toda la población santafesina podemos estimular ese turismo interno de la provincia y provocar que nos vengan a visitar desde otros lugares del país».

PLATAFORMA VIVÍ SANTA FE



Sobre el desarrollo y la utilización de la aplicación, Grandinetti comunicó: «Lo que nosotros estamos desarrollando no tiene ningún tipo de costo para los que suban sus productos allí, y de hecho, la política comercial que van a llevar adelante los prestadores en esa plataforma es absolutamente privativa de cada uno de ellos; o sea, ellos deciden qué foto poner, qué precios poner».

«Ese desarrollo de tecnología que es muy costosa, ningún (empresa) privado lo iba a hacer como ningún privado iba a poner plata para que los chicos o los docentes vayan gratis a la escuela, o bien, devolverle por sí solo en una billetera virtual parte de esa compra hasta $5000 pesos; lo tiene que hacer el Estado y nos beneficia en muchos aspectos. Es una manera de generar igualdad de oportunidades pero no como dice el liberalismo que son teóricas sino reales dando oportunidades, herramientas, ayudando con financiamiento, con capacitación para que puedan competir y estén en un pie de igualdad entre un hotel cinco estrellas o un casino, como tenemos ya subidos a esa plataforma, o cualquiera de las cabañas que tengan aquí», desarrolló.

INQUIETUDES PRESENTADAS POR LOS GUÍAS DE PESCA



En el distrito hay uno 40 guías de pesca, los cuales fueron invitados al encuentro y comentaron sus sugerencias y problemáticas: la necesidad de contar con un lugar en la ciudad para obtener el carnet de timonel que es emitido por Prefectura Naval Argentina fue una de las consultas. Desde el Área de Turismo aclararon que hace años se vienen realizado gestiones en este sentido y que esperan respuestas favorables aunque todo se vio dificultado por la pandemia.

Lamentablemente, los guías no cuentan con monotributo por lo que quedaron fuera del beneficio económico que había brindado la provincia por el receso que provocó en ese sector las medidas preventivas de la pandemia. El secretario de Turismo y el Municipio se comprometieron a ofrecerles todos los medios necesarios para hacer su monotributo social, capacitarlos, ayudarlos en los carnets que sean necesarios y formar una cooperativa que les brindaría un marco legal a la actividad y un respaldo jurídico.

DESTACAMENTO DE PREFECTURA



El intendente recordó que ha hecho gestiones ante Prefectura Naval para que se instale un destacamento en Puerto Piracuá, para lo cual donó más de 2 hectáreas y ahora sólo se espera la firma del convenio.

BILLETERA SANTA FE



Sobre la nueva billetera virtual el funcionario provincial dijo: «Con la Billetera Santa Fe se puso en funcionamiento a partir de este año y que nos permitió inyectar dinero en los bolsillos de todos los santafesinos mayores de 18 años. Ya hay 700 mil personas que la están usando y mejora la capacidad de compra de los salarios de los ingresos de los santafesinos y genera más demanda».

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO



«El Boleto Educativo le inyecta posibilidades no sólo a estudiantes sino también a los docentes y no docentes, mejorando esa inversión que realizaban las familias y que puedan volcarse nuevamente en el consumo, si a eso le sumamos la Billetera Santa Fe y sumado el Boleto Educativo estamos hablando que una familia tipo puede integrar entre $15000 y $20000 pesos mensuales», expresó el secretario provincial.

«La pregunta es de dónde sale el dinero; y el dinero sale no porque nos estamos endeudados, no porque estamos haciendo magia, no es porque la estamos pateando para adelante sino porque estamos administrando correspondiente y poniendo el esfuerzo fiscal que es de todos los santafesinos, el dinero no es de este gobierno, no es de un color político, no es del gobernador sino que es del esfuerzo de todos los santafesinos pero lo pusimos donde creemos que va a generar más empleo y una rápida recuperación económica», añadió.

PRESENTES



Acompañaron al secretario de turismo Alejandro Grandinetti, el intendente Rubén Carlos Quain, el secretario de gobierno Hugo Martínez, el secretario de la producción del Municipio Sebastián Cettour, los integrantes del Área de Turismo, el concejal Julián Mallo, los colaboradores del gobierno local Guillermo Puerta, Analía Ortega, entre otros. También estuvieron presentes los guías de pescas locales.