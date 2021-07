Puerto Ocampo: Esta prohibido el cruce de vehículos de carga sobre el puente flotante

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Ocampo y la Comisión Puerto Ocampo recuerda que está prohibido el cruce de vehículos de carga con más de cuatro toneladas sobre el puente flotante del Paraná Miní.

El responsable del cobro del peaje está autorizado para impedir el cruce de todos los vehículos que no cumplan con este requisito o que no abonen el pase correspondiente; no lo comprometa.

El puente flotante instalado por la comunidad desde el año 2007 es el único paso que por el momento se dispone para acceder a la zona de islas y Puerto Ocampo. El mismo ya cumplió su vida útil y se encuentra en una situación muy precaria; lo que obliga a que solamente sea utilizado por vehículos livianos.

Seamos responsables en su uso, ya que no existen expectativas que en el corto ni el mediano plazo continúe la obra del nuevo puente sobre el Paraná Miní, paralizada desde hace más de un año y medio.

Cuidemos lo que hemos logrado entre todos; respetemos los requisitos para cruzar por el puente flotante.