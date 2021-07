La Defensoría del Pueblo de Santa Fe cuenta con dos nuevas delegaciones departamentales

Las oficinas de atención se encuentran en las localidades de San Cristóbal y Ceres.



El defensor del Pueblo provincial, Raúl Lamberto, y el Adjunto para la zona Centro Norte, Jorge Henn, pusieron en funciones este martes a las delegadas de la institución en dos ciudades del departamento San Cristóbal.

Ambas actividades supusieron para Lamberto, y así lo resaltó, la satisfacción del deber cumplido. «Cuando asumimos nos propusimos hacer notar a la institución como referencia confiable en la sociedad santafesina, sostener su ya ganado prestigio en el concierto del más de medio centenar de instituciones pares del país y hacerla crecer en el ámbito internacional, donde estamos en las conducciones de las instituciones más representativas que nuclean a los ombudsman», dijo el defensor provincial.

Y agregó: «Pero había un objetivo primordial, llegar a los ciudadanos santafesinos allí donde ellos no pudieran acudir a nosotros, y creamos oficinas móviles que recorren constantemente el territorio donde no tenemos delegaciones. En cuanto a las delegaciones, quisimos que no hubiera departamento que no tuviera una presencia física de la Defensoría del Pueblo como tienen hoy dos de las ciudades más importantes de San Cristóbal».

En primer turno se dejó inaugurada la oficina en la ciudad cabecera del departamento ─ubicada en calle Lisandro de la Torre 705─, que contó con la presencia de autoridades locales y departamentales además de la flamante delegada, Flavia Burella.

Lamberto destacó la política de descentralización de la institución mediante la cual, con la apertura de estas delegaciones, al menos una ciudad por departamento contará con oficinas del organismo, al tiempo que insistió en la necesidad de seguir estando presente en el territorio con iniciativas de proximidad.

El intendente de la ciudad, Horacio Rigo, agradeció la gestión de todos quienes hicieron posible la puesta en funcionamiento de esta delegación producto del trabajo mancomunado por parte de las autoridades de la Defensoria del Pueblo y del senador provincial, Felipe Michlig.

Al acto asistieron también el presidente del concejo municipal de San Cristóbal, Carlos Cattaneo, los concejales Pablo Bonacina, Juan Ignacio Capovilla, y el diputado provincial Marcelo González.

Al mediodía, Lamberto y Henn, acompañados del senador Michlig y la intendenta municipal de Ceres, Alejandra Dupouy, firmaron el convenio marco por medio del cual en dependencias de la Municipalidad la defensoria contará con una oficina que estará a cargo de Laura Trógolo.