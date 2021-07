«Los partidos ponen proa rumbo a las decisivas elecciones 2021

Los resultados de este turno electoral serán el faro que indudablemente iluminará el 2023, sea a nivel nacional como provincial. Perotti carga con el compromiso de conservar el poder peronista recuperado tras doce años de espera.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Omar Perotti puso sobre el paño todas las fichas para ir midiendo lo que considera, sin llegar al extremo del plebiscito electoral, una exitosa gestión de gobierno pese a la pandemia; “nuestro armado territorial es por demás elocuente: inscribimos más de 300 listas que responden al gobernador en el espacio Hacemos Santa Fe, mientras que Unidad Ciudadana anotó 20, y La Cámpora solo 4”, se ufanó un allegado al rafaelino Primer Mandatario.

Ese despliegue, más encuestas que demuestran que el candidato a senador nacional de Perotti sería más votado que el de Alberto Fernández, y ni hablar de Cristina Fernández, pondrá esta semana sobre la mesa de negociaciones el Gobernador, a la hora de pedir en Buenos Aires que Roberto Mirabella encabece la grilla de precandidatos a la Cámara alta del Congreso nacional.

Supuestos voceros de la Vicepresidente de la Nación aseguran que “la Señora no quiere internas en Santa Fe”; ¿acordaría entonces CFK el primer senador para Perotti?; ¿o no habría más remedio que salir a la cancha para medir fuerzas si el mandatario santafesino insiste con Mirabella como cabeza de lista, y Cristina se inclinase por María de los Angeles Sacnún?.

¿O de última Perotti resignaría para su delfín el rol de acompañante de la candidata del Instituto Patria?.

La oposición “post lifschitz”

El ahora principal frente opositor Juntos por el Cambio anotaría el sábado que viene 4 listas (¿habría una quinta en gestación?) para las PASO nacionales del 12 de setiembre; tres radicales y la “pura sangre” PRO encabezada por Federico Angelini, el vicepresidente nacional y actual diputado nacional del Partido fundado por Macri, quien logró el pase de Amalia Granata como su compañera de boleta senatorial.

Entre los radicales, el subsector NEO confía en su poderío territorial con Maximiliano Pullaro a la cabeza de la grilla de precandidatos a senadores nacionales, y el rosarino PRO Gabriel Chumpitaz en la de diputados, secundado por candidatos de la talla politica de Victoria Tejeda (compañera de fórmula de Antonio Bonfatti en la última contienda gubernamental), el senador sanjustino Rodrigo Borla y otros “dirigentes de peso en el interior”, aseguran.

Mario Barletta, aspirante a una de las nueve bancas de diputados nacionales en juego, eligió junto a su socio del M.A.R Julián Galdeano a la periodista rosarina Carolina Losada y al intendente de Avellaneda Dionisio Scarpín como insignias de la boleta de senadores nacionales. Barletta llevará de dos en la lista de Diputados a Germana Figueroa Casas, actual concejal PRO en Rosario.

Finalmente José Corral también precandidato senatorial, hasta ahora sólo confirmó que el concejal rosarino PRO Roy López Molina, y la “lilita” Lucila Lehmann serán sus precandidatos a diputados nacionales.

Como se podrá apreciar, ninguna de las listas radicales prescinden de hombres y mujeres PRO en su diseño, la marca que más dolores de cabeza le causa al kirchnerismo gobernante.

En el rebautizado FAP (Frente Amplio Progresista) para las elecciones nacionales, el intendente de Rosario Pablo Javkin “pensando el futuro” quiere ir a PASO contra Clara García, la actual diputada provincial y precandidata a senadora nacional del socialismo, quienes le ofrecen a Rubén Giustiniani (espada de Javkin para una interna) ser el primer precandidato a diputado nacional en prenda de unidad.

Javkin tendría otras inopinadas intenciones que seguramente no acompañará su par el intendente santafesino Emilio Jatón, quien ya se puso del lado de la viuda de Miguel Lifschitz.

Y si de figuras públicas se trata, Betina Florito la precandidata a senadora nacional Somos Vida de UNITE, estara acompañada en la lista de contendientes a diputados por Alejandra “locomotora” Oliveras; todo un desafío para la ex múltiple campeona mundial de boxeo y ahora challenger en la política.

La justicia: ¿quintacolumna en el armado político?

La vorágine del armado de listas podría encontrarse con un frente de tormenta que no por esperado sería menos traumático, cualesquiera sea la inminente resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la presentación realizada por el titular de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, el Diputado Fabián Bastía, en el sentido de darle curso parlamentario – o no- al pedido del Auditor General de Gestión ad hoc del MPA Dr. Rubén Martínez (Fiscal Regional de Reconquista), quien solicitó la suspensión ante el Tribunal de Disciplina de Marcelo Sain, ex ministro de Seguridad al frente ahora del Organismo de Investigaciones que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En el gobierno se llegó a hablar de “desestabilización” cuando la Legislatura en Sesión Conjunta pasó a cuarto intermedio el pedido de sanción a Sain (precisamente hasta que resuelva la Corte); mientras en los últimos días el jefe de la bancada de diputados radicales Maximiliano Pullaro, salió a despegarse en duros términos de versiones escritas en un portal rosarino, que daban cuenta de un supuesto complot contra el gobierno de Omar Perotti, planificado entre el senador Armando Traferri (que mantiene cuitas por cuerdas separadas con Sain y dos fiscales rosarinos) y el mismísimo Ministro de la Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez, quienes habrían invitado al radicalismo a formar parte.

A todo esto, el oficialismo nacional pareciera que le está facilitando las cosas a sus opositores entre las pifias por la compra de vacunas Pfizer, las 100 mil muertes por Covid, y ahora los discutibles 13 millones de pesos que destinarán para la compra de penes (de madera pulida) para complementar la enseñanza de educación sexual en escuelas públicas.

El kirchnerismo gobernante consolida cada vez más el voto duro como única opción; al menos así lo refleja una última encuesta de Giacobbe y Asociados, quien le asigna a Cristinja Fernández y Alberto Fernández el 66,8% y 62,2% de imágenes negativa respectivamente.