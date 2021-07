Villa Ocampo vivió la 1°Peña Patria Virtual

Paso la 1°Peña Patria Virtual, algo nuevo para todos, tanto para los padres como para los bailarines, raro para los papás porque traer a sus niños y tener que dejarlos y no poder verlos en directo sino a través de un televisor.

«Pero todo eso el público no lo ve y no se nota porque los pocos padres que estuvieron presente se pusieron el grupo al hombro y atendieron a sus hijos y a los hijos de los padres que no pudieron estar», dijo Marcos Romero.

El grupo de adultos también hizo lo suyo y ayudaron muchísimo. La profe @flooovargas acompaño, peino, practico y estuvo en cada detalle para que el profe @folkmarcosromero hiciera otro trabajo que era controlar los detalles de transmisión y locución.

«Agradecimientos a la @munivillaocampo por el apoyo, presencia y ayuda. Los artistas invitados @dariolugo2021 @joakoenriquez @gonzalo_piccoli @agrupacion.caye.carape por su presencia y darle un toque especial a nuestra Peña, tuvimos algunos inconvenientes que escaparon de nosotros pero de igual modo salió muy lindo y eso se debe al trabajo muy bueno del sonido e iluminación de @max.sounds y a la transmisión de @fotorovere; al personal del Complejo Arno, a la comisión de padres el trabajo desde muy temprano, a las personas que hicieron sus aportes y colaboraron a la gorra», expresaron desde dicho grupo de danzas.

«Esto no termina acá, seguimos luchando para seguir armando nuevos eventos. Graciassssss!!!!!!!», finalizaron diciendo.